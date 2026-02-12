Acasă » Știri » Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: “Ești așa un disperat și un visător”

Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: “Ești așa un disperat și un visător”

De: Daria Floroiu 12/02/2026 | 16:49

S-a încins și mai tare atmosfera pe TikTok, iar scandalul dintre divele României, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică, a ajuns la alt nivel. CANCAN.RO are toate informațiile explozive, care au fost detonate ca o bombă. După ce Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana cu tot felul de acuzații cum că ar fi avut legături mai puțin ortodoxe cu mai mulți bărbați din industria muzicală, apare în peisaj și craiul, Yny Sebi care răstoarnă situația.

Invitat la Selly, la detectorul de minciuni, Yny Sebi nu a mai avut ce face și a trebuit să recunoască mica aventură amoroasă cu Iuliana Beregoi. Dar seara trecută, cunoscutul trapper a decis că este momentul să rupă gura târgului și a postat un clip super explicit pentru fanii lui de pe TikTok. În timp ce servea cina și mânca cu poftă o felie de pizza, Yny Sebi și-a amintit de cele două posibile iubiri interzise și secrete din viața lui. Mesajul clipului este simplu.

Atunci când se ceartă mama la copii cu pofta inimii…dar măcar ai la ce să te uiți când mănânci… a fost postarea lui Yny Sebi, pe TikTok.

Nu s-a oprit aici cuceritorul nostru și a simțit nevoia să mai completeze cu câteva cuvinte.

No hate, am amintiri frumoase alături de ele… asta a mai transmis Yny Sebi, pe TikTok.

Andreea Bostănică nu l-a „iertat” pe Yny Sebi

Abia acum începe partea interesantă, mărturisirea a fost viralizată, iar Andreea Bostănică a intervenit, așa cum știe ea mai bine. După ce seri la rând i-a făcut program Iulianei, acum l-a luat pe Yny Sebi la rost.

Bă, dar Yny Sebi ești așa un disperat și un visător. Bă, deci băiatul ăsta mereu când e ceva, o chestie, simte nevoia să se bage în seamă. No hate, amintiri frumoase alături de ele. Fratele meu, în visele tale, când dormeai ai avut amintiri frumoase. Ne-am văzut de două ori in viața reală. Prima oară ne-am salutat la premiera filmului, a doua oară, am făcut un TikTok împreună afară. Zici că esti, nu știu, zici că ai 14 ani, în pubertate și nu prea ai vorbit, adică…erai așa foarte speriat. Zici că vorbeai cu Putin, nu cu mine. De două ori ne-am întâlnit. Amintiri frumoase ai avut cu o singură persoană, cu doamna scândură, cu ea ai avut amintiri că știe toată lumea. Ai fost și la testul poligraf și ai zis ca ai avut treabă cu ea. Asta deja noi știam ca știm ca domnișoara a avut treabă cu toți. Băiețelul a avut deja treabă cu toți, dar cu mine, te rog să îți dai reset din fabrică. Ți-ai schimbat freza, poate și ai o problemă la conectare, la ceva. Să îți dai un reset și să îți amintești, să nu vorbești aberații. Știi ca pentru tot ceea ce vorbești, trebuie să răspunzi.

Andreea Bostănică a negat vehement acuzațiile aduse de Yny Seby și a revenit la rivala sa, Iuliana Beregoi, pe care o acuză că s-ar fi iubit cu celebrul trapper. Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi duc un război, care pare fără final. Mai ales că, artista Andreea spune că ține în ea tot acest conflict cu Iuliana de câțiva ani, iar acum a decis că este timpul să cadă măștile.

După videoclipul postat de Yny Seby, internauții au fost în extaz. Deja internetul este împărțit în două tabere, pro Iuliana și pro Andreea.

CITEȘTE ȘI: Securea războiului n-a fost îngropată! Andreea Bostănică, noi acuzații la adresa Iulianei Beregoi: ”Îi dai follow fostului meu iubit pe TikTok?!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Știri
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
Știri
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în…
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să scapi de el
Mediafax
TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul.ro
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Cel mai ieftin oraș din România în februarie 2026. O garsonieră costă doar 2.900 de euro
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul ...
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob. Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
(P) Cum să combini mai multe inele fără să exagerezi? 7 idei de styling
(P) Cum să combini mai multe inele fără să exagerezi? 7 idei de styling
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în februarie 2026. Mihai Voropchievici: „Primește dar divin”
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în februarie 2026. Mihai Voropchievici: „Primește dar divin”
Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu ...
Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu escaladează: „Mi-a pregătit dosarul!”
BANCUL ZILEI | Mesaj de la „Titi mecanic”
BANCUL ZILEI | Mesaj de la „Titi mecanic”
Vezi toate știrile
×