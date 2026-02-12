Andreea Bostănică îl face praf pe Yny Sebi! Dezvăluirile trapperului de pe TikTok au scos-o din minți: “Ești așa un disperat și un visător”

S-a încins și mai tare atmosfera pe TikTok, iar scandalul dintre divele României, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică, a ajuns la alt nivel. CANCAN.RO are toate informațiile explozive, care au fost detonate ca o bombă. După ce Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana cu tot felul de acuzații cum că ar fi avut legături mai puțin ortodoxe cu mai mulți bărbați din industria muzicală, apare în peisaj și craiul, Yny Sebi care răstoarnă situația.

Invitat la Selly, la detectorul de minciuni, Yny Sebi nu a mai avut ce face și a trebuit să recunoască mica aventură amoroasă cu Iuliana Beregoi. Dar seara trecută, cunoscutul trapper a decis că este momentul să rupă gura târgului și a postat un clip super explicit pentru fanii lui de pe TikTok. În timp ce servea cina și mânca cu poftă o felie de pizza, Yny Sebi și-a amintit de cele două posibile iubiri interzise și secrete din viața lui. Mesajul clipului este simplu.

Atunci când se ceartă mama la copii cu pofta inimii…dar măcar ai la ce să te uiți când mănânci… a fost postarea lui Yny Sebi, pe TikTok.

Nu s-a oprit aici cuceritorul nostru și a simțit nevoia să mai completeze cu câteva cuvinte.

No hate, am amintiri frumoase alături de ele… asta a mai transmis Yny Sebi, pe TikTok.

Andreea Bostănică nu l-a „iertat” pe Yny Sebi

Abia acum începe partea interesantă, mărturisirea a fost viralizată, iar Andreea Bostănică a intervenit, așa cum știe ea mai bine. După ce seri la rând i-a făcut program Iulianei, acum l-a luat pe Yny Sebi la rost.

Bă, dar Yny Sebi ești așa un disperat și un visător. Bă, deci băiatul ăsta mereu când e ceva, o chestie, simte nevoia să se bage în seamă. No hate, amintiri frumoase alături de ele. Fratele meu, în visele tale, când dormeai ai avut amintiri frumoase. Ne-am văzut de două ori in viața reală. Prima oară ne-am salutat la premiera filmului, a doua oară, am făcut un TikTok împreună afară. Zici că esti, nu știu, zici că ai 14 ani, în pubertate și nu prea ai vorbit, adică…erai așa foarte speriat. Zici că vorbeai cu Putin, nu cu mine. De două ori ne-am întâlnit. Amintiri frumoase ai avut cu o singură persoană, cu doamna scândură, cu ea ai avut amintiri că știe toată lumea. Ai fost și la testul poligraf și ai zis ca ai avut treabă cu ea. Asta deja noi știam ca știm ca domnișoara a avut treabă cu toți. Băiețelul a avut deja treabă cu toți, dar cu mine, te rog să îți dai reset din fabrică. Ți-ai schimbat freza, poate și ai o problemă la conectare, la ceva. Să îți dai un reset și să îți amintești, să nu vorbești aberații. Știi ca pentru tot ceea ce vorbești, trebuie să răspunzi.

Andreea Bostănică a negat vehement acuzațiile aduse de Yny Seby și a revenit la rivala sa, Iuliana Beregoi, pe care o acuză că s-ar fi iubit cu celebrul trapper. Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi duc un război, care pare fără final. Mai ales că, artista Andreea spune că ține în ea tot acest conflict cu Iuliana de câțiva ani, iar acum a decis că este timpul să cadă măștile.

După videoclipul postat de Yny Seby, internauții au fost în extaz. Deja internetul este împărțit în două tabere, pro Iuliana și pro Andreea.

