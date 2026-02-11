Securea războiului n-a fost îngropată! Andreea Bostănică, noi acuzații la adresa Iulianei Beregoi: ”Îi dai follow fostului meu iubit pe TikTok?!”

Andreea Bostănică nu se lasă până nu o desființează de tot pe Iuliana Beregoi. Influencerița a scos de la „sertar” artileria grea și își acuză rivala că ar căuta prietenie și băgare de seamă cu fostul ei iubit, cunoscutul Abush.

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi nu să semne să se stingă prea curând. Deși cea din urmă a preferat să fie ceva mai discretă, să nu îi de apă la moară fostei sale prietene, Bostănică nu are de gând să schimbe foaia. Diplomația nu îi este familiară, motiv pentru care spune lucrurilor pe nume, fără prea prea mult filtru, de fiecare dată când are ocazia.

Andreea Bostănică, noi acuzații despre Iuliana Beregoi. Abush e vizat!

Într-una dintre ieșirile sale live pe TikTok, Andreea Bostănică o acuză pe Iuliana Beregoi că ar încerca să caute prietenie cu Abush, fostul ei iubit. Deși se declară complet detașată și indiferentă de tot ceea ce ține de fostul partener, lui Bostănică nu i-a picat prea bine când a simțit „miros” de apropiere între rivala ei și Abush, la un click distanță.

Prin urmare, înainte să se autocaracterizeze ca fiind o persoană fără răutăți, „pură” și sinceră, Bostănică a făcut-o cu ou și oțet pe Beregoi. Din c#%$ă nu a scos-o și i-a bătut obrazul pentru că ar fi îndrăznit să îi dea follow (pe TikTok) lui Abush.

„T@$%o! Eu știu tot! Îi dai follow fostului meu iubit pe TikTok?! Tu cu prietena ta?! T@$%o! Și îmi spui mie în comentarii? Doamne ferește. Eu la Dubai fac live-uri pe Tiktok până la 4 dimineața. Fratele meu, mama mea, câțelușa mea locuiesc la Dubai. Eu sunt proprietara al unui apartament în Dubai, oferit de fostul meu iubit căruia îi mulțumesc din suflet pentru tot. Nu mai țin legătura absolut deloc cu el pentru că eu nu pot trece peste trădare. Sunt o persoană norcoasă și am avut parte de oameni lângă mine care m-au tratat frumos. Da, ce să zic, am fost foarte norocoasă și sunt o fată norocoasă. Am muncit de mică și nu am avut niciodată invidie și răutate în mine. Mi-am susținut tot timpul prietenele. Nu am răutatea asta în mine așa cum o ai tu”, a spus Andreea Bostănică pe TikTok.

