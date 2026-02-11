Acasă » Exclusiv » Presiuni asupra judecătorilor în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner? Necropsia milionarului a fost contestată!

Presiuni asupra judecătorilor în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner? Necropsia milionarului a fost contestată!

De: Keva Iosif 11/02/2026 | 22:15
Presiuni asupra judecătorilor în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner? Necropsia milionarului a fost contestată!
Cazul milionarului Adrian Kreiner, din Sibiu, ucis în 2023, ia o turnură șocantă: fosta sa concubină a fost arestată într-un alt dosar de omor, iar suspiciunile planează acum asupra ei și în acest caz. În plus, un polițist acuză presiuni asupra judecătorilor, iar avocații inculpaților susțin că necropsia afaceristului ar fi fost realizată defectuos, bazându-se pe rapoarte contradictorii și speculații.

Au trecut aproape 3 ani de la asasinarea milionarului Adrian Kreiner, dar judecata pare că abia acum începe! Fosta lui iubită a fost reținută într-un alt dosar de omor, în care și-ar fi ajutat (cu sfaturi) prietena care și-a ucis mama, tot din Sibiu, și tot pentru avere. Dar suspiciunile planează și deasupra cazului Kreiner. Suspecții arestați pentru uciderea afaceristului o acuză că ar fi fost complice și la această crimă!

”Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Ea este criminala. Este diabolică”, a spus Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei suspecți de crimă, despre Adriana Viliginschi.

Iar cazul pare că se complică tot mai mult. CANCAN.RO  a aflat că un polițist din Sibiu, cercetat pentru fapte corupție, a deschis cutia Pandorei în acest caz: într-un dosar de recuzare, prin care cere înlocuirea judecătorului pe motiv că s-ar face presiuni asupra instanței de către șefii IPJ, acesta sugerează că aceleași presiuni ar fi existat și în dosarul Kreiner.

”Referitor la această cerere, arată că personal a dat de aceste informații redactând cererea de strămutare, probabil colegii săi le știau, dar el personal nu le-a cunoscut, cererea fiind întemeiată cumva pe intensul mediatizat caz Kreiner, în raport de care Ministerul Afacerilor Interne a arătat că au fost probleme procedurale în soluționarea propunerii de arestare preventivă și mai departe în contextul invocării acestui fapt de către ministru, un fost polițist din cadrul IPJ a arătat că asupra judecătorilor, și a indicat inclusiv titulara prezentului complet de judecată, ar fi fost exercitate presiuni, inclusiv de către inspectorul șef”.

Autorii crimei din Sibiu au îngropat cele 16 ceasuri furate. Noi detalii în cazul afaceristului Adrian Kreiner, omorât în propria locuință, în 6 noiembrie
Adrian Kreiner a fost ucis în urma unui jaf, în 2023

De asemenea, la scurt timp după uciderea omului de afaceri, expertul criminalist Crișan Mucenic Lăzureanu a pus sub semnul întrebării viteza și eficiența mobilizării forțelor de ordine, sugerând că o intervenție mai rapidă ar fi putut schimba cursul operațiunii de prindere a suspecților.

 ”Știm că avem polițiști poate pe fiecare stradă. Oare cu alarmare, sub un cod, nu puteau în câteva minute să trezească polițiștii? Și să vadă mișcări suspecte? Dacă eram precauți și acționam mai profesional, pe sistemul de ordine publică, puteam să-i prindem în momentul retragerii lor de la faptă”. 

Mai mult decât atât. Potrivit documentelor obținute de CANCAN.RO, avocații celor trei suspecți reținuți în acest caz susțin că probele-cheie din anchetă ar fi construite pe concluzii care se contrazic flagrant.

Necropsia milionarului a fost contestată

În centrul disputei se află expertizele medico-legale, despre care aceștia spun că, în loc să clarifice cauza morții, ar fi generat versiuni complet diferite despre cum s-a produs decesul.

”În mod greșit s-a dispus efectuarea celui de-al doilea raport de expertiză (Raport de primă expertiză nr. 949/AIdiv/17 din 08.04.2024), când acesta era deja efectuat și anume raportul de necropsie. În cazul în care organul de urmărire penală considera că acest raport de expertiză este unul incomplet, trebuia dispusă o completare la raportul de necropsie. În cazul în care organele de urmărire penală, apreciau că raportul de necropsie conține concluzii neclare, contradictorii, trebuia dispusă efectuarea unei Noi expertize medico-legale, de către o comisie de medici. În prezent sunt administrate în cauză 2 rapoarte de expertiză cu aceeași valoare probatorie însă cu concluzii diametral opuse”

Învederează că inevitabil se va dispune un nou raport de expertiză, întrucât raportul de necropsie, primul raport, nu stabilește nicio legătură de cauzalitate între acțiunile celor doi inculpați și decesul victimei. Stabilește, într-adevăr, că a fost o comă dedusă de către o encefalopatie hipoxică, adică o lipsa a oxigenului din creier, dar nu zice, doar presupune, speculează, că această lipsă a oxigenului a intervenit datorită unei asfixii mecanice”.

Așadar, acest caz rămâne încă un labirint de suspiciuni și controverse, iar avocatul fiicei lui Kreiner a anunțat recent că vor urma ”întorsături neașteptate”!

NU RATA: Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: ”Lumea spunea, dar eu nu credeam”

×