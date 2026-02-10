Acasă » Știri » Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: ”Lumea spunea, dar eu nu credeam”

Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: ”Lumea spunea, dar eu nu credeam”

De: Alina Drăgan 10/02/2026 | 21:35
Mama lui Adrian Kreiner, dezvăluiri șocante

La aproape trei ani de la moartea lui Adrian Kreiner, noi informații dinamitează cazul. Cei trei criminali, care se află în custodia autorităților, au venit cu o nouă variantă a poveștii, care pare că se concretizează tot mai mult. Aceștia spun că partenera afaceristului ar fi fost, de fapt, cea care ar fi orchestrat totul. Mai mult, acum, și mama lui Adrian Kreiner face dezvăluiri șocante. Femeia lansează acuzații grave la adresa Adrianei Viliginski.

În noaptea de 6 noiembrie 2023, trei hoți au pătruns în casa lui Adrian Kreiner, cu intenția de a executa un jaf pe care l-au pus bine la punct. Însă, în timpul spargerii, cei trei bărbați au părut că s-au concentrat mai mult pe bătaia cruntă pe care i-au aplicat-o omului de afaceri. Acesta a fost bătut timp de 40 de minute, lucru care i-a adus în cele din urmă moartea. Bărbatul s-a stins din viață două zile mai târziu, la spital. Acum, noi informații apar în acest caz.

Mama lui Adrian Kreiner, dezvăluiri șocante

Un nou val de controverse zguduie cazul morții omului de afaceri Adrian Krainer. În fața instanței, unul dintre inculpați, Laurențiu Ghiță, a aruncat vina asupra Adrianei Viliginski, văduva milionarului, susținând că ea ar fi orchestrat întreaga crimă pentru a pune mâna pe averea soțului decedat.

În urma declarațiilor făcute de Laurențiu Ghiță, mama lui Adrian Krainer a făcut și ea unele dezvăluiri șocante. Femeia susține că Adriana Viliginski ar fi încercat să îi ucidă și nepoata, Vanessa Kreiner, pentru a rămâne cu întreaga moștenire.

„Ea a vrut să o omoare pe copilă. Când a băgat tableta aia. A dat o tabletă atâta de mare și a zis că e nebună copila, ca să-i intre toată averea ei. Lumea spunea, dar eu nu credeam în ce spune lumea. Toată lumea spunea că numai ea (n.r. e vinovată), dar mie parcă nu-mi venea să cred”, a declarat femeia.

Ipoteza că Adriana Viliginski ar fi orchestrat în fapt totul pare să prindă contur mai ales având în vedere că femeia este cercetată acum și într-un alt caz, ce pare similar. Concret, Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în care Codruța Notar a fost ucisă de propria fiică pentru avere.

Potrivit anchetei, Adriana Viliginschi ar fi jucat un rol în pregătirea și acoperirea crimei din Sibiu. Mai exact, procurorii susțin că femeia și-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să îşi omoare mama. Fosta iubită a milionarului din Sibiu nu ar fi participat fizic la uciderea femeii de 59 de ani de către fiica ei, dar ar fi avut un rol cheie în planificare.

Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, arestată! Ancheta scoate la iveală legătura cu moartea Codruței Notar din Sibiu

Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată: „Se va descoperi cine le manipulează”

