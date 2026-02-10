Mama lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu, nu-și poate reveni nici acum din șoc: ”Ea trece tot prin camera lui, vorbește cu el”

Au trecut doi ani și jumătate de la tragedia din 2 Mai, dar pentru familia lui Sebastian timpul pare că s-a oprit în loc. Invitat prin intervenție video în emisiunea lui Dan Capatos, Valentin Olariu a vorbit despre viața după pierderea fiului său, despre lupta cu dorul și despre procesul care se apropie de un verdict. CANCAN.ro are declarația în exclusivitate!

Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu a mărturisit că rutina lui zilnică este legată de mormântul copilului. În fiecare seară, la ora 20:00, este acolo. Spune că lucrează foarte aproape și că în fiecare pauză merge la „casa lui Sebi”, așa cum numește locul de veci, pentru că termenul „cimitir” este prea greu de rostit. Vezi emisiunea integrală aici!

Valentin a vorbit și despre soția lui, care încă nu poate accepta realitatea. Femeia intră zilnic în camera fiului lor și vorbește cu el, ca și cum ar fi plecat și s-ar putea întoarce. Pentru ea, aceasta este singura formă suportabilă de a merge mai departe.

Familia încearcă să își găsească puterea în fiica lor, Elena, care este în primul an la Drept. Tatăl spune că fata a ales această cale și din dorința de a înțelege și poate de a schimba ceva în sistemul de justiție, după tot ce s-a întâmplat.

Tatăl lui Sebastian a reușit să obțină autorizație pentru construirea unei troițe în locul tragediei. Spune că este singurul din țară care a primit aprobare de la drumuri pentru a ridica un astfel de monument, menit să amintească faptul că în acel loc doi tineri nevinovați și-au pierdut viața. Între timp, în zonă a fost construit și un trotuar.

Valentin Olariu: Nu putem să spunem cimitir, e prea greu

„Seară de seară, la ora 20:00, fără nicio zi în care să fi lipsit, sunt la mormântul copilului. Și în fiecare pauză, că lucrez foarte aproape de casa lui Sebi… Nu putem să spunem cimitir, că nu știu, e foarte greu, spunem exact casa lui Sebi. În fiecare pauză eu sunt aici. (…) Soția nici acum nu concepe. Ea în fiecare seară se duce la el, vorbește pur și simplu în cameră cu el, cum se ducea în fiecare seară când venea de la muncă. Ea trece tot prin camera lui, vorbește cu el. Ea și-a făcut în cap că Sebi a plecat și că se va întoarce. E mult mai ușor pentru ea așa. Încercăm să luptăm pentru singurul copil care ne-a mai rămas, Elena, care acum e în primul an la Drept. A vrut să facă asta, pentru tot ce s-a întâmplat în justiție la noi. (…) În două luni, Sebi împlinea 24 de ani. S-a oprit la 21.”

