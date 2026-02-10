Acasă » Știri » Mama lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu, nu-și poate reveni nici acum din șoc: ”Ea trece tot prin camera lui, vorbește cu el”

Mama lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu, nu-și poate reveni nici acum din șoc: ”Ea trece tot prin camera lui, vorbește cu el”

De: Simona Vlad 10/02/2026 | 22:29
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Au trecut doi ani și jumătate de la tragedia din 2 Mai, dar pentru familia lui Sebastian timpul pare că s-a oprit în loc. Invitat prin intervenție video în emisiunea lui Dan Capatos, Valentin Olariu a vorbit despre viața după pierderea fiului său, despre lupta cu dorul și despre procesul care se apropie de un verdict. CANCAN.ro are declarația în exclusivitate!

Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu a mărturisit că rutina lui zilnică este legată de mormântul copilului. În fiecare seară, la ora 20:00, este acolo. Spune că lucrează foarte aproape și că în fiecare pauză merge la „casa lui Sebi”, așa cum numește locul de veci, pentru că termenul „cimitir” este prea greu de rostit. Vezi emisiunea integrală aici!

Valentin a vorbit și despre soția lui, care încă nu poate accepta realitatea. Femeia intră zilnic în camera fiului lor și vorbește cu el, ca și cum ar fi plecat și s-ar putea întoarce. Pentru ea, aceasta este singura formă suportabilă de a merge mai departe.

Familia încearcă să își găsească puterea în fiica lor, Elena, care este în primul an la Drept. Tatăl spune că fata a ales această cale și din dorința de a înțelege și poate de a schimba ceva în sistemul de justiție, după tot ce s-a întâmplat.

Tatăl lui Sebastian a reușit să obțină autorizație pentru construirea unei troițe în locul tragediei. Spune că este singurul din țară care a primit aprobare de la drumuri pentru a ridica un astfel de monument, menit să amintească faptul că în acel loc doi tineri nevinovați și-au pierdut viața. Între timp, în zonă a fost construit și un trotuar.

Valentin Olariu: Nu putem să spunem cimitir, e prea greu

„Seară de seară, la ora 20:00, fără nicio zi în care să fi lipsit, sunt la mormântul copilului. Și în fiecare pauză, că lucrez foarte aproape de casa lui Sebi… Nu putem să spunem cimitir, că nu știu, e foarte greu, spunem exact casa lui Sebi. În fiecare pauză eu sunt aici. (…) Soția nici acum nu concepe. Ea în fiecare seară se duce la el, vorbește pur și simplu în cameră cu el, cum se ducea în fiecare seară când venea de la muncă. Ea trece tot prin camera lui, vorbește cu el. Ea și-a făcut în cap că Sebi a plecat și că se va întoarce. E mult mai ușor pentru ea așa. Încercăm să luptăm pentru singurul copil care ne-a mai rămas, Elena, care acum e în primul an la Drept. A vrut să facă asta, pentru tot ce s-a întâmplat în justiție la noi. (…) În două luni, Sebi împlinea 24 de ani. S-a oprit la 21.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Lovitură pentru dealerul lui Vlad Pascu! Ce au decis magistrații în cazul lui Tudor Duma

Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe… jurnaliști!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Știri
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la…
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”
Știri
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a…
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”....
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a ...
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice ...
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice de iarnă 2026
Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar ...
Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar cu multe episoade
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre ...
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri
Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec
Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec
Vezi toate știrile
×