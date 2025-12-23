Acasă » Știri » Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe… jurnaliști!

23/12/2025
Vlad Pascu, Sebastian Olariu și Roberta Dragomir / Foto: Facebook

Vlad Pascu continuă să conteste condamnarea definitivă de 10 ani de închisoare primită în urma tragediei de la 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața. Deși sentința este definitivă, acesta a decis să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului, susținând că procesul în care a fost judecat nu ar fi respectat principiile unui proces echitabil.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, marți, să respingă recursul în casație depus de Vlad Pascu, prin care acesta spera la micșorarea pedepsei primite. În urma hotărârii instanței supreme, tânărul rămâne cu sentința de 10 ani de închisoare, decizia fiind una definitivă și irevocabilă.

În fața judecătorilor, apărătorii lui Vlad Pascu au invocat faptul că acesta ar fi colaborat cu autoritățile, oferind informații despre persoana de la care își procura substanțele interzise. Avocații au susținut că denunțarea lui Tudor Duma, cunoscut sub porecla „Maru”, ar fi trebuit să fie considerată un motiv pentru reducerea pedepsei.

Cum încearcă Vlad Pascu să scape de închisoare

Vlad Pascu susține că amploarea mediatică a cazului ar fi pus presiune asupra instanțelor, influențând deciziile judecătorilor. Avocații săi invocă faptul că expunerea constantă în presă ar fi afectat imparțialitatea actului de justiție și folosesc acest motiv în plângerea depusă la CEDO.

Chiar și în situația în care Curtea Europeană i-ar da dreptate, acest lucru nu ar duce la anularea sau modificarea condamnării. O eventuală decizie favorabilă ar viza exclusiv statul român, care ar putea fi sancționat pentru încălcarea dreptului la un proces corect, fără ca pedeapsa aplicată lui Vlad Pascu să fie schimbată.

Sursă: Inquam Photos / Octav Ganea

Vlad Pascu fusese condamnat inițial, la sfârșitul lunii ianuarie, de Judecătoria Mangalia, pentru mai multe infracțiuni comise în urma accidentului rutier. Instanța i-a aplicat pedepse separate pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a drogurilor și părăsirea locului accidentului. După contopirea acestora, judecătorii au stabilit o pedeapsă totală de 10 ani de închisoare, care rămâne valabilă în urma deciziei definitive a Înaltei Curți.

