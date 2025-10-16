Acasă » Exclusiv » Fosta lui Vlad Pascu, Rebecca, a ajuns să fie terorizată și cere ordin de protecție: „El este destul de periculos, e cunoscut în oraș”

Fosta lui Vlad Pascu, Rebecca, a ajuns să fie terorizată și cere ordin de protecție: „El este destul de periculos, e cunoscut în oraș”

De: Delina Filip 16/10/2025 | 23:40
Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, trăiește în continuare periculos! Dacă până acum numele ei apărea în dosare cu bătăi și amenințări, de data aceasta rolurile s-au inversat: șatena e cea care cere protecție! Surse apropiate susțin că tânăra trăiește un coșmar, fiind hărțuită și amenințată de un bărbat cu aproape 30 de ani mai în vârstă. Individul este bănuit că ar fi implicat în activități dubioase și ar încerca să racoleze tinere. În rândurile de mai jos găsiți detalii incredibile despre acest caz în care a intervenit deja Poliția, dar și judecătorii. 

Rebecca Lăzărescu face ce face și intră iar în belele! Nici nu s-au încheiat dosarele pe care le are pe rol, că șatena a fost nevoită să apeleze la instanță. De data aceasta, în calitate de victimă ce ar trebui protejată. Tânăra ar primi mai multe amenințări din partea unui bărbat! Iată ce de la ce a pornit totul.

Fosta lui Vlad Pascu, terorizată de un bărbat mai în vârstă

Totul a început în urmă cu 10 luni, atunci când Rebecca l-a întâlnit pe respectivul în noaptea de Anul Nou. Culmea, bărbatul ar fi un bun prieten de familie cu ea și chiar îi cunoaște părinții, ceea ce nu i-a dat nimic de gândit atunci șatenei.

„Ei se cunoșteau prin prisma familiei Rebeccăi. S-au cunoscut la Revelion. Ea prin părinți l-a cunoscut pe el, deci teoretic ar fi trebuit să fie sigur, dar uite că nu a fost așa. În seara de Revelion nu a făcut niciun gest ciudat, doar i-a cerut numărul de telefon. Rebecca a crezut că este ok, dar iată că nu a fost cazul. El este mult mai în vârstă decât ea, are în jur de 50 de ani, deci a fost puțin ciudat”, ne-a povestit una dintre cele mai bune prietene ale Rebeccăi.

Rebecca Lăzărescu este amenințată și hărțuită de un bărbat
Rebecca Lăzărescu este amenințată și hărțuită de un bărbat
Nu a trecut mult timp, că fosta lui Vlad Pascu a început să primească tot felul de mesaje de la bărbatul cu 30 de ani mai în vârstă decât ea. Acesta își declara dragostea față de ea și încerca, spun sursele noastre, să o invite în oraș. Doar că, atunci când s-a văzut respins, bărbatul a plusat și mai mult cu mesajele până când a ajuns să o amenințe.

„El s-a dat la ea, i-a trimis tot felul de mesaje, de dragoste. Le-am văzut! Îi spunea că o place, să fie împreună, era un tip foarte agasant. O tot suna, o tot căuta. A mers chiar și acolo unde locuiesc părinții ei. Când a văzut că nu-i merge, a început să trimită mesaje de amenințare. Ea mereu se plângea la noi că nu știe ce să facă cu el”, a mai spus prietena Rebeccai, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Încerca să o intimideze! Părinții ei erau speriați”

Lucrurile ar fi degenerat complet în momentul în care tânăra a averitizat-o pe o amică de-ale sale să se ferească de el. Când a aflat bărbatul, ar fi luat foc, iar de acolo a pornit jihadul.

„El este destul de periculos, este cunoscut în oraș. Eu știu ce hram poartă acest bărbat de prin oraș. L-am văzut mereu la un anumit restaurant înconjurat doar de femei care arată foarte bine. Cred că sunt alte lucruri la mijloc, iar Rebecca știa. 

La un moment dat, ea a atenționat pe cineva să aibă grijă cu el că e periculos. Când a aflat asta, a început iar să o amenințe prin mesaje vocale, îi spunea că o face de râs, că are el grijă de ea. Erau niște mesaje psihologice, încerca să o intimideze. Mergea la ea în fața casei, la părinții ei. Treaba asta durează deja de mai bine de jumătate de an”, mai spune prietena fostei lui Vlad Pascu.

Fosta lui Vlad Pascu trăiește în teroare
Fosta lui Vlad Pascu trăiește în teroare

Rebecca Lăzărescu s-a prezentat astăzi în sala de judecată alături de părinții ei pentru a pleda împotriva bărbatului. Tânăra a cerut un ordin de protecție împotriva lui.

„Rebecca este speriată, dar și-a luat măsuri de protecție.  Și părinții ei s-au speriat când au văzut că o caută și la casa lor. Rebecca a fost în instanță cu părinții ei care au pledat ca martori în proces din câte știu. A cerut un ordin de protecție împotriva lui pentru că se simțea în pericol” , a mai declarat apropiata Rebeccai pentru CANCAN.RO

