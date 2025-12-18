Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Cât costă parfumul Antonio Banderas?

De: roxana tudorescu 18/12/2025 | 15:11
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este cineva care vrea să știe cât costă parfumul Antonio Banderas. Deznodământul este hilar. 

-Cât costă parfumul Antonio Banderas?

-450 de lei.

-Scump, prea scump. Nu aveți ceva Fuego sau Connect-R?

 

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Grupul de Facebook

-Bună frumoaso, am văzut ca m-ai invitat într-un grup pe Facebook, sincer am aruncat un ochi și am văzut că sunt majoritatea numai femei dar tu ești cea mai frumoasă, eu sunt singur, nu am obligații și chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem.

-Bună ziua domnule, grupul de Facebook l-am făcut ca să vedeți cum evoluează copiii și ca să socializeze părinții între ei, eu sunt educatoarea fetiței dumneavoastră și vă rog să o salutați pe doamna Anca din partea mea.
