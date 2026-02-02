Doliu în lumea politică! A murit Victoria Didiță, fost viceprimar al municipiului Slobozia

Doliu în lumea politică! Victoria Didiță, fost viceprimar al municipiului Slobozia, s-a stins din viață. Aceasta și-a dat ultima suflare la vârsta de 70 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către reprezentanții PNL Ialomița.

În data de 10 februarie, Victoria Didiță ar fi trebuit să împlinească 71 de ani, însă nu a mai apucat. Aceasta s-a stins din viață, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Victoria Didiță, fost viceprimar al municipiului Slobozia, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către reprezentanții PNL Ialomița.

„Cu mare regret vă anunțăm trecerea în veșnicie a doamnei Victoria Didiță. Membru marcant al PNL Ialomița în istoria postdecembristă, doamna Didiță ne-a reprezentat întotdeauna cu onoare, eleganță şi distincție, iar pentru rolul pe care l-a avut în evoluția organizației noastre şi în stabilirea unor standarde înalte, îi vom fi veşnic recunoscători. Dumnezeu să o odihnească!”, au transmis reprezentanții PNL Ialomița.

După anul 1990, Viorica Didiță a fost implicată activ atât în politica locală liberală, cât și în administrația publică. De-a lungul timpului, aceasta a ocupat mai multe funcții importante, printre care director al APIA și viceprimar al municipiului Slobozia, funcție deținută în anul 2005. De asemenea, în 2008, a fost candidat la funcția de primar al municipiului Slobozia.

Ultima apariție publică a Victoriei Didiță a fost în anul 2013, la un eveniment la care a participat alături de soțul său, Doru Didiță, fost președinte al PNL Ialomița. În urma anunțului trist al decesului, mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

„Condoleanțe! A fost o Doamnă cu adevărat minunată! Dumnezeu să o odihnească!; Sincere condoleanțe, o doamnă minunată, multă putere familiei în această grea încercare!; Ce femeie! Îmi aduc aminte că am fost colege la Centrul de Calcul în 1987. Născuse băiețelul și venea fericită cu el la serviciu într-un coșuleț de răchită. Zâmbea mereu, era dezinvoltă și nonconformistă, un intelectual fin, era o adevărată plăcere să o vezi! Dumnezeu să o primească în Împărăția Sa Veșnica!”, sunt doar câteva din mesajele din mediul online.

