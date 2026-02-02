Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, deși românii se plâng de prețurile tot mai mari din magazine, se pare că mai există și excepții. Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026? Un client a publicat bonul fiscal, iar totalul i-a surprins pe mulți.

Ultimele luni au fost marcate de scumpiri pe bandă rulantă, iar mulți sunt românii care se plâng. Salariile cu greu ajung de la o lună la alta, iar prețul pentru un coș de cumpărături a urcat simțitor. Însă, chiar și în acest context, există variante accesibile pentru toată lumea.

Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026

Un român a făcut furori în mediul online, după ce a postat bonul de cumpărături. Acesta a mers la Kaufland, a achiziționat o pulpă de pui și o chiflă, iar la final nu a trebuit să scoată prea mulți bani din buzunar. Mai exact, pe cele două produse a plătit, în total, doar 4 lei.

Pentru pulpa de pui, acesta a trebuit să plătească 3,50 lei, iar pentru chiflă 0,50. Clientul a posta bonul în mediul online, însă chiar și așa multora nu le-a venit să creadă.

„3,5 lei o pulpă de pui scoasă de la cuptor. M-a apucat foamea și m-am oprit la grilul de la Kaufland. Plus 50 de bani chiflă. Ce părere aveți!”, a scris acesta în mediul online.

Mulți au fost uimiți de prețul redus și au concluzionat că doar cu câțiva lei pot servi o masă copioasă. Pe de altă parte, alții au atras atenția că prețul mic se datorează calității îndoielnice.

„Carnea ieftina, dar… câinele s-a strâmbat la o așa delicatesă; Cele expirate sunt spălate cu oțet, spirt și alte nebunii și băgate la grill , prăjite grav cât sa nu mai simți nimic când le mănânci; Sincer chiar e decent, dacă ești student îți cumperi 2-3 din astea, muștar și o pâine și poate niște cartofi și e bine; Am luat și eu într-o zi și nu de foame sau de sărăcie, ci pentru poftă, treceam pe acolo și mirosea ok. Am mâncat, a fost ok, nu am avut nicio problemă; E foarte ieftin având în vedere că o napolitană e 5 lei și nu ține de foame; Singurul restaurant din Romania unde îți permiți să pleci acasă satul și nejepcărit; Practic cu 4 lei mănânci o masa. E un preț excelent”, au fost câteva din reacțiile internauților.

