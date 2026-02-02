Acasă » Știri » Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026. Un client a publicat bonul fiscal

Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026. Un client a publicat bonul fiscal

De: Alina Drăgan 02/02/2026 | 11:14
Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026. Un client a publicat bonul fiscal
Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026 /Foto: Facebook

Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Însă, deși românii se plâng de prețurile tot mai mari din magazine, se pare că mai există și excepții. Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026? Un client a publicat bonul fiscal, iar totalul i-a surprins pe mulți.

Ultimele luni au fost marcate de scumpiri pe bandă rulantă, iar mulți sunt românii care se plâng. Salariile cu greu ajung de la o lună la alta, iar prețul pentru un coș de cumpărături a urcat simțitor. Însă, chiar și în acest context, există variante accesibile pentru toată lumea.

Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026

Un român a făcut furori în mediul online, după ce a postat bonul de cumpărături. Acesta a mers la Kaufland, a achiziționat o pulpă de pui și o chiflă, iar la final nu a trebuit să scoată prea mulți bani din buzunar. Mai exact, pe cele două produse a plătit, în total, doar 4 lei.

Pentru pulpa de pui, acesta a trebuit să plătească 3,50 lei, iar pentru chiflă 0,50. Clientul a posta bonul în mediul online, însă chiar și așa multora nu le-a venit să creadă.

„3,5 lei o pulpă de pui scoasă de la cuptor. M-a apucat foamea și m-am oprit la grilul de la Kaufland. Plus 50 de bani chiflă. Ce părere aveți!”, a scris acesta în mediul online.

Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland /Foto: Facebook

Mulți au fost uimiți de prețul redus și au concluzionat că doar cu câțiva lei pot servi o masă copioasă. Pe de altă parte, alții au atras atenția că prețul mic se datorează calității îndoielnice.

„Carnea ieftina, dar… câinele s-a strâmbat la o așa delicatesă; Cele expirate sunt spălate cu oțet, spirt și alte nebunii și băgate la grill , prăjite grav cât sa nu mai simți nimic când le mănânci; Sincer chiar e decent, dacă ești student îți cumperi 2-3 din astea, muștar și o pâine și poate niște cartofi și e bine; Am luat și eu într-o zi și nu de foame sau de sărăcie, ci pentru poftă, treceam pe acolo și mirosea ok. Am mâncat, a fost ok, nu am avut nicio problemă; E foarte ieftin având în vedere că o napolitană e 5 lei și nu ține de foame; Singurul restaurant din Romania unde îți permiți să pleci acasă satul și nejepcărit; Practic cu 4 lei mănânci o masa. E un preț excelent”, au fost câteva din reacțiile internauților.

Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme

Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli record

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare
Știri
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut…
Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească
Știri
Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire...
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt
Gandul.ro
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Adevarul
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu...
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump...
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat...
Parteneri
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Digi 24
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
Promotor.ro
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Ucraina câștigă bătălia economică împotriva dronelor Shahed rusești
go4it.ro
Ucraina câștigă bătălia economică împotriva dronelor Shahed rusești
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt
Gandul.ro
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să ...
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare
Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească
Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească
Zodiile cu suflete divine. Emană o energie dulce și blândă
Zodiile cu suflete divine. Emană o energie dulce și blândă
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ cu un fost câștigător al Cupei cu Steaua
Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat ...
Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat din goblenuri a fost vedeta serii
Doliu în lumea politică! A murit Victoria Didiță, fost viceprimar al municipiului Slobozia
Doliu în lumea politică! A murit Victoria Didiță, fost viceprimar al municipiului Slobozia
Vezi toate știrile
×