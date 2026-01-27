Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli record

Roșiile românești vor avea un preț ridicat atunci când vor ajunge în piețe, cel puțin acesta este avertismentul legumicultorilor. Fermierii susțin că acest fapt este influențat de gerul prelungit, care nu ajută deloc. Vremea rece îi obligă pe producători să cheltuie sume uriașe pentru încălzirea solariilor, iar asta se va răsfrânge și asupra prețului de la tarabă.

Roșiile vor ajunge să se vândă în piețe cu 70 de lei sau chiar 100 de lei pe kilogram, asta în timp ce de la producători vor pleca cu 45-50 de lei pe kilogram. Anul trecut, situația a fost puțin diferită și legumele s-au vândut cu 55 de lei.

„Prima tomată, să știți, din județul Olt, anul trecut a plecat undeva la 42 spre 48 de lei/kilogramul. Aceasta a fost prețul maxim cam o săptămână de zile, la producător, că în piață le-am regăsit de la 55 la 70 de lei. Asta a durat o săptămână, pe urmă prețul a început să scadă. Anul acesta, prima tomată va fi undeva la 45-50 de lei de la producători, cu un cost de producție de 25/35 de lei. Cei mai mari cumpărători sunt bucureștenii, urmați de clujeni și brașoveni. Dar sigur că prețul în piață ajunge la 70 de lei sau chiar 100 de lei pe kilogram, în funcție de adaosul pe care și-l pune fiecare comerciant”, spune Ion Păunel.

De ce se vor vinde roșiile mai scump

Plantările au început mai devreme decât în anii trecuți, dar efortul de a menține solariile încălzite s-a lăsat cu costuri suplimentare. Ca urmare, oamenii vor fi nevoiți să suporteze costurile la legumele românești sau să opteze pentru roșii străine.

„S-a ajuns să se devanseze această epocă de plantare. Dacă acum 10-15 ani ne gândeam să însămânțăm, deja din 2023-2024 cei mai temerari din legumicultori au plantat de la sfârșitul lunii noiembrie și inclusiv luna decembrie. Dar nu căldura este singurul factor problematic, după cum știți iarna ziua este mai mică decât noaptea și atunci cantitatea de lumină pe care o primește o plantă este mult mai mică, deci este foarte dificil. Plus condensul din solar, că nu poți să aerisești pe ger, crește presiunea bolilor”, a mai spus legumicultorul din județul Olt.

