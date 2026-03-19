Ce se întâmplă în corpul tău când asculți cântecul păsărilor – rezultatele unui studiu

De: Diana Cernea 19/03/2026 | 06:10
Cântecul păsărilor reduce stresul, sursa-pexels.com

O simplă plimbare în natură poate avea efecte benefice asupra sănătății mintale, însă atenția acordată cântecului păsărilor poate amplifica aceste beneficii. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Tübingen arată că ascultarea activă a trilurilor păsărilor contribuie la reducerea stresului și la creșterea stării generale de bine.

Numeroase cercetări au demonstrat că petrecerea timpului în natură influențează pozitiv starea de spirit. Sunetele naturale, precum vântul sau cântecul păsărilor, pot induce relaxare și pot reduce nivelul de stres. Păsările și trilurile lor par să joace un rol important în acest proces.

Studiile arată că oamenii se simt mai bine în zone în care există o diversitate mare de specii de păsări, iar satisfacția față de viață poate fi chiar legată de bogăția avifaunei dintr-o anumită regiune.

Natura și sunetele ei au efecte asupra sănătății

Pentru a înțelege mai bine legătura dintre starea de bine și cântecul păsărilor, cercetătorii au realizat un experiment la care au participat 233 de persoane. Participanții au făcut o plimbare de aproximativ 30 de minute prin grădina botanică a Universității din Tübingen, în Germania.

Înainte și după plimbare, participanții au completat chestionare despre starea lor psihologică. În același timp, cercetătorii au măsurat tensiunea arterială, ritmul cardiac și nivelul de cortizol din salivă, un hormon asociat cu stresul care poate varia în doar câteva minute.

Pentru a analiza rolul trilurilor păsărilor, cercetătorii au instalat și difuzoare în copaci care redau cântecele unor specii mai rare, precum oriolul auriu, fâsa de pădure, silvia de grădină sau sturzul vâscos.

Cum a fost organizat experimentul

Participanții au fost împărțiți în cinci grupuri diferite. Unele persoane au făcut plimbarea în timp ce difuzoarele redau cântece de păsări, iar o parte dintre ele au fost rugate să acorde o atenție specială acestor sunete. Alte grupuri au parcurs traseul ascultând doar trilurile naturale ale păsărilor din grădină, iar unele dintre aceste persoane au fost instruite să se concentreze asupra lor.

Grupul de control a făcut plimbarea purtând căști cu anulare a zgomotului, pentru a elimina influența sunetelor din mediul înconjurător.

Beneficiul plimbărilor prin natură, sursa-pexels.com

Rezultatele cercetării

Rezultatele au arătat că, în toate grupurile, tensiunea arterială și ritmul cardiac au scăzut după plimbare, semn că stresul fiziologic s-a redus. Nivelul de cortizol a scăzut în medie cu aproape 33%, iar participanții au raportat o stare psihologică mai bună după activitate.

Cele mai mari îmbunătățiri ale stării de bine au fost observate în rândul persoanelor care au fost instruite să acorde atenție cântecului păsărilor. Cu alte cuvinte, plimbarea în natură are efecte benefice în sine, însă aceste efecte pot fi amplificate atunci când oamenii se concentrează asupra sunetelor naturale din jur.

Interesant este că redarea artificială a trilurilor prin difuzoare nu a produs beneficii suplimentare față de sunetele naturale.

De ce contează atenția acordată naturii

Cercetătorii consideră că participanții ar fi putut recunoaște, conștient sau inconștient, faptul că sunetele redate prin difuzoare erau artificiale. O altă explicație posibilă este existența unui prag natural: după un anumit nivel, o diversitate mai mare de cântece de păsări nu mai aduce beneficii suplimentare.

Studiul arată însă clar că o simplă plimbare în natură este benefică pentru sănătate, iar atenția acordată sunetelor naturale poate intensifica aceste efecte.

Beneficii accesibile în viața de zi cu zi

Un aspect important al cercetării este că nu este nevoie de cunoștințe despre păsări pentru a beneficia de aceste efecte. Rezultatele au fost similare atât pentru persoanele care observă păsările ocazional, cât și pentru pasionații de ornitologie.

Concluzia cercetătorilor este simplă: nu este necesar să călătorim în locuri bogate în biodiversitate pentru a ne simți mai bine. Este suficient să acordăm mai multă atenție păsărilor care trăiesc deja în jurul nostru și să ne bucurăm de trilurile lor.

Studiul sugerează și că proiectarea parcurilor urbane ar trebui să țină cont de importanța sunetelor naturale. Cântecul păsărilor, indiferent de specie, poate avea un rol important în reducerea stresului și în îmbunătățirea stării generale de bine.

