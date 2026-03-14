Te poate ajuta un câine să trăiești mai mult? Ce spun cercetările

De: Diana Cernea 14/03/2026 | 07:10
Șoricar de companie

Numeroase studii sugerează că animalele de companie, în special câinii, sunt asociate cu o sănătate mai bună și o viață mai lungă. Dar cercetătorii spun că legătura nu este atât de simplă: există mai mulți factori care pot explica aceste beneficii.

În copilărie, Dr. Dhruv Kazi era fascinat de câini. Mai târziu, ca medic cardiolog și economist în sănătate, a scris despre beneficiile lor pentru sănătate. Totuși, nu și-a luat propriul câine decât după 40 de ani.

Experimentul unui doctor din pandemie

În 2019 s-a mutat la Boston pentru a deveni directorul Unității de Terapie Intensivă Cardiacă de la Beth Israel Deaconess Medical Center. La scurt timp, a început pandemia de Covid. Trăind singur și lucrând în secția de terapie intensivă, primul an al pandemiei a fost, spune el, „extrem de izolant”.

Totul s-a schimbat în 2021, când a adoptat un pui de vizsla plin de energie și afecțiune, pe nume Rumi. Datorită lui, medicul a început să petreacă mai mult timp în aer liber, să-și cunoască vecinii și să primească o doză zilnică de „energie pozitivă” și „joacă”.

„A fost esențial pentru a-mi păstra sănătatea mintală”, spune Kazi.

Ce spun studiile despre animale și sănătate

Cercetările din ultimele decenii arată că persoanele care au animale de companie, mai ales câini, tind să fie mai sănătoase decât cele care nu au. Studiile au asociat deținerea unui animal cu tensiune arterială mai mică, risc redus de boli cardiovasculare și șanse mai mari de supraviețuire după infarct sau accident vascular cerebral.

O analiză amplă publicată în 2019 a concluzionat că persoanele care dețin câini au avut un risc cu 24% mai mic de a muri din orice cauză în următorii 10 ani, comparativ cu cele fără câine.

Beneficiile pentru inimă sunt atât de notabile încât American Heart Association a publicat chiar o declarație științifică pe acest subiect, menționând că deținerea unui câine „poate fi rezonabilă pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare”. Totuși, organizația nu recomandă adoptarea unui câine exclusiv pentru acest motiv.

„Proprietarii de animale, dar mai ales cei de câini, tind să trăiască mai mult și mai sănătos decât persoanele fără animale”, spune Dr. Kazi. „Corelația este convingătoare. Întrebarea este dacă există și o relație cauzală.”

De ce ar putea câinii să fie buni pentru sănătate

O explicație posibilă este nivelul mai mare de activitate fizică. Persoanele cu câini sunt, în general, mai active.

Un studiu publicat în 2012 de Adrian Bauman, profesor emerit de sănătate publică la University of Sydney, a arătat că majoritatea stăpânilor care își plimbă câinele ating recomandarea de 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Totuși, doar aproximativ 60% dintre proprietari își plimbă câinii în mod regulat.

„Trebuie să facem diferența între a avea un câine în casă și a-l scoate la plimbare”, spune Bauman.

Într-un alt studiu realizat de el, riscul de mortalitate nu era diferit între proprietarii de câini și persoanele fără câini atunci când ambele grupuri aveau același nivel de activitate fizică.

Când stilul de viață se reflectă și la câine

Alte cercetări arată că simpla deținere a unui câine nu garantează obiceiuri sănătoase.

Conform Ny Times, Tove Fall, profesor de epidemiologie moleculară la Uppsala University și fost medic veterinar, a descoperit într-un studiu că, dacă un câine dezvoltă diabet de tip 2, și stăpânul lui are un risc mai mare de a face aceeași boală.

„Împărțiți același mediu cu animalul”, explică Fall. „Dacă stilul de viață nu este sănătos, probabil nici câinele nu va avea unul.”

Beneficii pentru sănătatea mintală

Un alt mod în care câinii pot influența sănătatea este prin sprijinul emoțional pe care îl oferă. Persoanele singure sau cele care locuiesc singure par să beneficieze cel mai mult de compania unui animal.

Deținerea unui câine poate reduce efectele negative ale singurătății și izolării sociale, spune Bauman.

Și iubitorii de pisici pot avea beneficii. Unele studii au descoperit că deținerea unei pisici este asociată cu un risc mai mic de a muri în urma unui infarct sau accident vascular cerebral, probabil pentru că animalele ajută la reducerea stresului.

Legătura nu este atât de simplă

Există și o altă explicație posibilă: caracteristicile demografice ale proprietarilor de câini.

Aceștia tind să fie mai tineri și să aibă venituri mai mari, factori care sunt deja asociați cu o sănătate mai bună. În unele analize statistice, atunci când au fost luați în calcul factori precum vârsta, venitul sau fumatul, multe dintre beneficiile pentru sănătate au dispărut.

„Este greu de separat dacă patrupezii îi fac pe oameni mai sănătoși sau dacă oamenii mai sănătoși sunt pur și simplu mai predispuși să aibă câini”, spune Fall.

Bucurie, dar și responsabilitate

Animalele de companie pot aduce și stres: dresajul poate fi frustrant, costurile veterinare pot fi ridicate, iar pierderea unui animal poate fi devastatoare.

„Necesită multă muncă și implică o investiție emoțională și financiară serioasă”, spune Dr. Kazi.

Dar, adaugă el, în ciuda tuturor provocărilor, „sunt o sursă imensă de bucurie”.

CITEȘTE ȘI:

Delfinii își spun pe nume: descoperirea fascinantă despre modul în care comunică

Ce se întâmplă când bei apă carbogazoasă în fiecare zi, potrivit nutriționiștilor

