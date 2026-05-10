Test IQ exclusiv pentru genii | 9+3=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți aduce astăzi un nou exercițiu de atenție și logică, gândit să îți testeze modul în care observi detaliile și interpretezi formele. În fața ta se află o ecuație realizată din bețe de chibrit: 9 + 3 = 6.

Evident, operația este incorectă, iar provocarea constă în a schimba poziția unui singur băț astfel încât rezultatul să devină valid.

Test IQ exclusiv pentru genii | 9+3=6 este greșit

Nu există presiunea timpului, așa că îți poți analiza în liniște toate posibilitățile. La prima vedere, pare că nu ai cum să corectezi ecuația printr-o singură mutare, însă totul depinde de felul în care privești cifrele și de modul în care acestea pot fi reinterpretate.

Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Regula este strictă: ai voie să deplasezi doar un băț, fără să adaugi sau să elimini vreunul. Restul ține de creativitatea ta. Astfel de exerciții sunt folosite frecvent în testele de inteligență pentru a evalua flexibilitatea gândirii și capacitatea de a găsi soluții alternative.

Cei care au găsit deja răspunsul pot fi felicitați pe deplin. Pentru cei care încă îl caută, iată soluţia.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | Găsiți crocodilul ascuns în această fotografie! Geniile reușesc în 5 secunde

Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între poza din dreapta și cea din stânga, în maximum 33 de secunde