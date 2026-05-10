BANC | Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți

De: David Ioan 10/05/2026 | 17:32
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seară un banc excepţional, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Badea Gheorghe merge la doctor cu o sarsana plină cu bunătăți. Intră în cabinet, o desface și-l îmbie pe acesta:

– Da’ serviți, domn’ doctor, îs bune, îs bio, îs de la țară, îs iecologice!

Și numai ce nu-i pune pe birou cârnați, caltaboși, jumări, slană, brânză, mere, prune, ceapă, cartofi…

– Păi bine, măi Gheorghiță, cum să le iau pe toate astea fără bani?, întreabă doctorul aparent jenat.

– Nicio problemă, zice Gheorghe scoțând portofelul din buzunar. Am adus și bani!

Alte bancuri amuzante

Gheorghe și Maria

Gheorghe și Maria se pierd în vacanță prin Italia.
– Gheorghe, pornește GPS-ul!
Gheorghe:
– Nu-l mai pornesc, că tot zice „recalculare”. Cred că-i beat!
Maria:
-Normal că-i beat, dacă îl ții în suportul de bere!

Turist în Africa

Un turist vizitează un trib din adâncul Africii și discută cu șeful local.
– Mai există pe aici canibali?
– Bineînțeles că nu! răspunde șeful tribului râzând. Eu l-am mâncat pe ultimul acum o lună.

În croazieră

O tânără și frumoasă domnișoară pleacă în croazieră.
Admiră frumusețile naturii și ține un jurnal de călătorie.
„Ziua întâi. Am ridicat ancora. Timpul e minunat.”
„Ziua a doua. Căpitanul navei s-a uitat lung Ia mine. Se pare că îi plac.”
„Ziua a treia. Căpitanul mi-a facut o declarație de dragoste.”
„Ziua a patra. Mi-a spus că dacă-i resping dragostea va scufunda vasul cu 400 de călători Ia bord.”
„Ziua a cincea. Am salvat viața a 400 de oameni.”

Prosoapele de la hotel

– Dragă, cum se numea hotelul unde am fost anul trecut în concediu?
– Nu mai țin minte, dar stai să mă uit pe prosoape.

Vacanță în România
– Unde ti-ai făcut concediul?
– În România!
– Si cum a fost?
– Am plătit cât în Dubai, dar m-am simțit ca Ia țară.

Ion la munte

Ion a plecat în vacanță la munte.
Când a ajuns, a început să plouă.
A plouat și a doua zi, a plouat și a treia zi și încă șase la rând.
Atunci îl întreabă pe recepționer:
– Ce se-ntâmplă, aici toarnă cu găleata mereu?!
– Nu, desigur că nu. Iarna ninge…

