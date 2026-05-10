„Blestemul” Andreei Bălan: Înșelată de Keo, părăsită de americanul Michael și traumatizată de Burcea

Artista Andreea Bălan (41 de ani) a avut mult ghinion în dragoste până să îl întâlnească pe jucătorul de tenis Victor Cornea (32 de ani). Cântăreața a visat de când era mică la prințul pe cal alb, dar bărbații au dezamăgit-o și au părăsit-o rând pe rând.

Prima relație serioasă a Andreei Bălan a fost cu Keo. Cei doi au format în cuplu timp de 9 ani și păreau mai fericiți ca niciodată. Asta până să apară Alexandra Pavel (Misty) în peisaj. Cântăreața și Keo s-au despărțit în aprilie 2014 din cauza infidelității artistului, dar și din cauza faptului că nu mai aveau aceeași gândire pe termen lung.

Andreea Bălan, înșelată de Keo

Separarea a fost marcată de scandaluri mediatice. Artista a povestit că ea își dorea o familie, iar fostul partener nu avea aceeași dorință. Andreea Bălan a explicat și motivul pentru real pentru care Keo a călcat strâmb.

„Eu nu mai eram acolo, nu mai eram prezentă, și el a căutat în altă parte. La un moment dat, dacă nu mai ești pe aceeași lungime de undă, renunți. Chiar nu se mai putea așa! În ultima perioadă ne-am răcit, pentru că am început să avem dorințe diferite. Eu am ajuns să îmi doresc alte lucruri de la viață. Profesional, m-am realizat. Voiam să mă realizez și pe plan personal. Voiam să îmi întemeiez o familie, iar el nu”, a declarat Andreea Bălan.

În prezent, Keo formează un cuplu cu Misty și au împreună o fetiță.

Nici cu americanul nu i-a mers bine

Cântăreața nu și-a pierdut speranța și a continuat să își caute bărbatul mult visat. După despărțirea de Keo, ea și-a găsit alinarea în brațele unui pușcaș marin din Statele Unite ale Americii, pe nume Michael Tracy. Nici de data aceasta, însă, n-a fost cu noroc. Cei doi s-au despărțit după doar 11 luni de relație.

Fosta membră a trupei Andre a povestit că relația cu Michael nu a mers din cauza distanței. Bărbatul i-ar fi propus blondinei să se mute cu el în SUA, dar aceasta a refuzat și s-a axat pe cariera din România.

„Da, am fost cu el la New York și am stabilit că nu avem nici un viitor comun. De Crăciun mi-a oferit un inel. Amândoi am încercat. Eu am 20 de ani de carieră aici și nu puteam să mă mut acolo”, a spus Andreea.

Apoi, artista l-a cunoscut pe actorul George Burcea, cu care are două fetițe. Cei doi au făcut o nuntă ca în povești, iar Andreea era convinsă că el este alesul. Cu toate acestea, actorul i-a spus că nu mai are sentimente pentru ea la doar câteva luni de la nuntă.

De ce s-a despărțit Andreea Bălan de George Burcea, de fapt

Cântăreața a povestit că actorul s-a schimbat radical la câteva luni după ce au ajuns la altar și că era extrem de rece cu ea.

„E o situație pe care eu nu am putut să o schimb. E o situație care nu a ținut de mine. Nu am avut ce să fac. Într-o relație greșesc amândoi, iar când se ajunge la o despărțire amândoi au greșit. În situația de față, eu eram OK, eram fericită. Eu nu aveam ce să-i reproșez. Am început să-i reproșez în decembrie, pentru că el atunci și-a schimbat comportamentul.

Discuțiile au început în luna decembrie. Eu atunci am observat o schimbare în comportamentul lui. El nu mai are așa drăgăstos, la fel de afectuos, el mai lipsea niște nopți de acasă și se ducea la prietenii lui. Când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Mi-a spus că nu mai simte. Că nu mai are sentimente puternice pentru mine. Am zis că este stresat și că lucrează la carte. Mă gândeam că a deschis cutia Pandorei, că nu i s-au vindecat niște răni din trecut. Eu am dat vina pe situație”, a declarat Andreea Bălan.

Cu o lună înainte să anunțe că divorțează, cei doi au fost cu fetițele în vacanță în Mauritius. Artista a spus că atunci au început certurile și s-a produs ruptura.

„Ne-am întors din vacanță, într-o lună m-am trezit că nu mai am familie. (…) Departe gândul meu că eu m-am despărțit de George doar pentru că s-a aflat că tatăl lui e așa. Nu acesta a fost motivul. Au fost certuri mari, de asta spun că s-a schimbat mult. A fost greu. Au fost mai multe certuri. Eu de fiecare dată am încercat. Uite familia, uite ce minunați suntem împreună. Noi n-am avut probleme grave. Eu cred că a contat foarte mult că a deschis o traumă singur. El nu a dorit ajutorul meu, nu a dorit nici ajutor de specialitate”, a declarat Andreea Bălan.

Artista și George Burcea s-au despărțit în 2020, iar divorțul oficial s-a finalizat în februarie–martie 2022. Cei doi s-au judecat pentru custodia fetițelor, Ella și Clara. Andreea Bălan a cerut custodie exclusivă, însă instanța a decis în final custodie comună, cu domiciliul copiilor la mamă. La scurt timp de la divorț, el s-a afișat cu Viviana Sposub, dar într-un final… s-au despărțit.

Poate acum va fi cu noroc

În 2023, Andreea Bălan l-a cunoscut pe rețelele de socializare pe jucătorul de tenis Victor Cornea. Blondina a spus că a fost o conexiune foarte puternică între ei de la început, în ciuda diferenței de vârstp dintre cei doi.

S-au cununat civil, iar astăzi (10 mai 2026) are loc petrecerea de nuntă pe malul lacului Buftea și sunt așteptați 250 de invitați. Artista a spus că va avea 4 rochii de mireasă.

„Am patru rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi purta la ceremonia religioasă, are o trenă de 4 metri și este realizată de Oui-Da Fee. După aceea, am rochia pentru vals, creată special pentru acest moment, deoarece are o anumită croială și lejeritate care îmi permit să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, iar pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va avea loc după miezul nopții. Toate cele patru rochii sunt realizate special pentru ziua și seara de nuntă de trei designeri”, a spus ea.

