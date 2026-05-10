Ultima conversație pe care Ioan Isaiu a avut-o cu Monica Davidescu. Ce i-a mărturisit colegei de breaslă

De: Elisa Tîrgovățu 10/05/2026 | 16:04
Ultima interacțiune cu Ioan Isaiu. Ce i-a spus actorul Monicăi Davidescu
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut publicului din telenovelele difuzate de Acasă TV, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani, în București. Potrivit informațiilor apărute, acesta ar fi suferit un infarct, chiar în timp ce se afla pe platourile de filmare.

Chiar dacă medicii au intervenit imediat și au încercat să îl resusciteze, eforturile au fost în zadar, fiind declarat decesul actorului.

Colegii de teatru sunt devastați de durere

La scurt timp după apariția informației în presă, mai multe vedete din România au transmis mesaje de adio. Printre celebrități s-au remarcat, cu precădere, colegi de breaslă care au colaborat cu Ioan Isaiu de-a lungul carierei sale.

„Mă șochează vestea pe care am aflat-o. Cred că acum 2-3 luni, la începutul acestui an am avut spectacol la Cluj, am jucat acolo «O scrisoare pierdută» în sala închiriată și ne-am bucurat de întâlnirea cu el pe holurile teatrului.

Am stat puțin de vorbă, ne-am amintit de o perioadă scurtă, dar frumoasă, în care am repetat împreună la un proiect la Teatrul Metropolis, în urmă cu 17-18 ani. Ne-am întrebat de viață și de alte lucruri obișnuite. Îmi pare tare rău să aud că a plecat așa de tânăr! Dumnezeu să-l odihnească”, a transmis Monica Davidescu pentru Click.

Ioana Ginghină se regăsește printre colegii de breaslă care au publicat mesaje în semn de omagiu. Actrița a declarat că vestea dispariției lui Ioan Isaiu a venit ca un șoc și că a fost profund afectată de acest moment.

​„Ioan a fost un om extraordinar și un coleg cu care am avut onoarea să lucrez în multe proiecte, dar mai ales într-o perioadă, la proiectul «Îngeri pierduți», când am avut mai mult de filmat împreună.

Era un om cald, bun și plin de viață, un actor deștept cu care am lucrat foarte bine. Tocmai de aceea vestea plecării lui atât de devreme este un mare șoc.”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru Wowbiz.

