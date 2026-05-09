Doliu în lumea filmului! A murit actorul Ioan Isaiu

De: Alina Drăgan 09/05/2026 | 15:09
Doliu în România! Cunoscutul actor Ioan Isaius-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 56 de ani, după ce vineri, 9 mai, i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate la București. Actorul ar fi suferit un infarct.

Lumea teatrului și filmului românesc este în doliu după decesul fulgerător al lui Ioan Isaiu. Nimeni nu se aștepta la vestea tragică, mai ales că actorul era activ profesional și nu avea probleme de sănătate. Colegii de breaslă sunt șocați, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Potrivit primelor informații, Ioan Isaiu se afla în București pentru un nou proiect artistic. Se pare că acestuia i s-a făcut rău în timpul filmărilor. Alarma a fost dată imediat, iar un echipaj de salvare a intervenit la fața locului, însă pentru actor nu s-a mai putut face nimic. Acesta ar fi suferit un infarct.

Vestea decesului a fost confirmată și de actorul Dan Chiorean, coleg și prieten apropiat al lui Ioan Isaiu. Acesta este șocat de cele întâmplate și spune că nimeni nu se aștepta la un astfel de sfârșit.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a declarat Dan Chiorean.

Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii de renume din România. Acesta a devenit cunoscut publicului larg odată cu apariția în telenovelele românești. Actorul a jucat în producții precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” și „Vocea Inimii”.

De asemenea, Ioan Isaiu era un nume cunoscut și pe scena teatrului românesc. Și-a început cariera la Teatrul Național Cluj-Napoca, unde a fost actor în perioada 1995–2001. De-a lungul timpului, actorul a interpretat numeroase roluri în spectacole regizate de nume cunoscute din teatrul românesc precum Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză și Alexandru Dabija.

Printre cele mai recente spectacole în care a jucat se numără „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

 

Foto: Facebook

