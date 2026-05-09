Doliu la BBC! Una dintre vedetele trustului a murit la doar 57 de ani. Care este cauza decesului

Dave Llewellyn, prezentator la BBC Radio Tees, a murit la vârsta de 57 de ani. Era cunoscut ca vocea informațiilor despre trafic și călătorii din regiune. A lucrat la postul de radio timp de 20 de ani. Și-a început cariera pe vremea în care știrile din trafic se transmiteau live, din avioane de mici dimensiuni. Află care este cauza morții sale în rândurile următoare.

Moderatorul radio era din Fishburn, în County Durham. S-a mutat în Yarm împreună cu soția sa, Ange, și fiica lor, Amy. Cea mai mare pasiune a sa a fost muzica, pe care o producea și o interpreta. Fiica sa îl descrie ca un om „incredibil de modest și generos”, care găsea întotdeauna timp „atât pentru prieteni, cât și pentru străini”.

„În afara muncii, își iubea enorm familia și muzica. Adevăratul lui talent strălucea atunci când cânta la clape, sintetizatoare și chitară bass. A fost cel mai iubitor tată și soț, făcând mereu tot posibilul să ne facă fericiți. Va fi regretat profund de toți cei care l-au cunoscut, în special de iubitul nostru câine, Cupid, care se bucura mereu de generozitatea lui, de obicei sub forma unui sandviș cu cârnați împărțit cu el”, a spus ea, potrivit BBC.

Se pare că prezentatorul radio a murit după o scurtă luptă cu o boală nemiloasă.

Ce rubrici avea Dave Llewellyn la BBC



Llewellyn lucra ca producător la BBC Radio Tees, dar era cunoscut și pe scena muzicală locală. Era prezentator de trafic și realiza 12 buletine rutiere pe oră pentru posturile de radio din nordul Angliei, din studioul BBC amplasat în Middlesbrough.

În ultimii 6 ani, a lucrat la emisiunea de zi prezentată de Gary Philipson. Dave mai prezenta și o emisiune despre grădinărit alături de Brigid Press, care se difuza în fiecare duminică dimineața.

Colegii sunt devastați de veste

Prezentatoarea Amy Oakden i-a adus un omagiu emoționant lui Dave Llewellyn în timpul emisiunii de vineri. A spus că echipa „nu va uita niciodată vocea lui iconică”.

„Îmi voi aminti mereu de Dave pentru că era atât de bun și de plăcut. Era o legendă”, a spus ea.

Producătoarea Sarah Robinson i-a adus un omagiu printre lacrimi în timpul emisiunii:

„Ce pot spune despre Dave? Avea cel mai prost gust la cămăși pe care l-am văzut vreodată, purta cămăși îngrozitoare, făcea o cafea groaznică, cea mai rea cafea pe care am băut-o în viața mea, dar Dave era neobosit de vesel și pozitiv și nu intra niciodată în birou fără un zâmbet pe față.”

