Cum arată apartamentul de 200.000 de euro al Alexiei Eram. L-a amenajat în stil minimalist

De: David Ioan 09/05/2026 | 07:40
Foto: social media
Alexia Eram s-a mutat într-un apartament mai mare, aflat într-o zonă care îi oferă mai multă libertate pentru proiectele sale. Deși nu a prezentat încă locuința într-un tur complet, în imaginile publicate pe rețelele sociale se disting elemente ale unui decor modern și aerisit. Publicul a remarcat câteva detalii ale noii locuințe, iar interesul pentru prezentarea integrală rămâne ridicat.

Noua locuință marchează o schimbare firească pentru Alexia Eram, care a decis să se mute după aproximativ trei ani petrecuți în apartamentul cumpărat în 2020, achiziție realizată cu sprijinul părinților și printr-un credit bancar. Influencerița de 24 de ani a explicat că avea nevoie de un spațiu mai generos, adaptat ritmului său de lucru și activităților din online. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Apartamentul Alexiei Eram, evaluat la 200.000 de euro

Primele imagini arată un living spațios, amenajat în stil modern, cu bucătărie open space. Încăperea este luminată natural de două ferestre mari, completate de draperii gri, iar o lustră multicoloră aduce un accent vizual distinct. În zona de relaxare, Alexia a ales o canapea gri și o comodă albă pe care este amplasat televizorul.

Bucătăria păstrează aceeași direcție minimalistă, cu mobilier alb și linii curate, creând un aspect ordonat și elegant. Deși apartamentul nu a fost prezentat integral, urmăritorii așteaptă momentul în care creatoarea de conținut va oferi un tur complet al locuinței.

Mutarea reprezintă un pas firesc în evoluția profesională a Alexiei, care își dorește un spațiu adaptat stilului său de viață activ. La 24 de ani, influencerița este una dintre cele mai vizibile figuri din mediul online, se întreține singură de mai mulți ani și și-a achiziționat propriul apartament evaluat la 200.000 de euro. În paralel, dezvoltă și o afacere în domeniul modei.

Invitată în podcastul realizat de Dana Rogoz, Alexia a vorbit rar despre partea financiară, dar a explicat cum vede relația dintre bani și fericire.

„Adevărat sau fals. Banii aduc fericirea. Nu, banii întrețin fericirea. Nu cred că banii aduc fericirea, cred că da, contează să ai bani ca să poți face lucruri, să îți permiți în toate domeniile, adică și pe partea de sănătate, cred că banii întrețin fericirea și un anumit nivel de trai, te ajută în multe situații. Dar nu cred că banii îți aduc toată fericirea. Adică știu foarte mulți oameni care au bani și nu sunt fericiți. Și eu oricum am chestia asta, cu cât ești mai bogat, cu atât ai mai multe probleme. Atunci când ai foarte mulți bani, atunci cred că trebuie să știi, să te știi pe tine, să fii sigur pe tine, să știi ce faci cu acei bani…”, a spus vedeta.

Imagini din noul apartament al fiicei Andreei Esca

Aceasta a adăugat:

„Oricum, când urmărești asta în viață, nu ajungi să ai acei bani. Nu este ceva bine, asta zic. Trebuie să faci lucrurile din pasiune, să faci ce îți place”.

Pe plan profesional, Alexia a lansat brandul de haine „Margot”, proiect inspirat din dorința de a crea articole vestimentare simple, confortabile și de calitate. Pe site sunt disponibile câteva piese în nuanțe neutre – alb, negru și gri –, realizate într-un atelier din România. Prețurile variază: tricourile costă 56,90 euro, hanoracele 115,90 euro, pantalonii lungi 70,60 euro, pantalonii scurți 48,90 euro, iar șepcile 35,20 euro.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate.”

CITEŞTE ŞI: Andreea Popescu rupe tăcerea după declarațiile lui Rareș Cojoc despre divorț: "Nu mi-a cerut sfatul"

Suma uriașă pe care Adi Vasile a câștigat-o recent. Plecat în Republica Dominicană, dar plătit regește în București

