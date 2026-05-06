Suma uriașă pe care Adi Vasile a câștigat-o recent. Plecat în Republica Dominicană, dar plătit regește în București

Adi Vasile traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale, deși se află la mii de kilometri distanță de România, în Republica Dominicană, unde prezintă Survivor România. În timp ce lucra pentru Antena 1, în țară s‑a produs o situație administrativă care îi aduce acum o sumă considerabilă de bani din partea fostului său club, CSM București.

În noiembrie 2025, CSM București anunța public despărțirea de antrenorul principal Adi Vasile, pe fondul rezultatelor slabe din Liga Campionilor. În campionat, echipa era neînvinsă, însă parcursul european a determinat conducerea să ia o decizie rapidă.

Plecat în Republica Dominicană, dar plătit regește în București

La acel moment, tehnicianul confirma plecarea și declara:

„A fost o decizie a clubului. Am fost şi eu informat. O respect. CSM Bucureşti este un club care va rămâne mereu în suflet şi îmi pare rău că lucrurile nu au mers aşa cum ne-am aşteptat”.

Deși anunțul fusese făcut public, în documentele interne ale clubului demiterea nu ar fi fost finalizată corespunzător. Astfel, după ce plecase și fusese deja prezentat ca noul moderator al Survivor România, Adi Vasile figura în continuare ca antrenor principal al echipei bucureștene. În mod oficial, el apărea în continuare pe statul de plată al clubului.

Situația incredibilă a lui Adi Vasile

În urma acestei erori administrative, antrenorul a depus un memoriu la Federația Română de Handbal, solicitând plata drepturilor salariale restante și rezilierea oficială a contractului, valabil până în iunie 2026. Instanța i-a dat dreptate, iar CSM București trebuie acum să îi achite suma de 318.150 lei, echivalentul a 63.630 de euro, pentru perioada 1 decembrie 2025 – 30 iunie 2026.

În perioada în care conducea echipa, Adi Vasile avea un salariu lunar de 9.800 de euro. Tehnicianul revenise la CSM în 2025, după un mandat anterior între 2019 și 2024, când a fost antrenor secund și parte din performanțele importante ale „tigroaicelor”.

Demiterea sa, făcută doar verbal pe 3 noiembrie, a venit după înfrângerea cu Odense, scor 30–36, în Liga Campionilor. Ulterior, clubul a anunțat că, începând cu 1 decembrie, noul antrenor principal va fi Bojana Popovic.

Între timp, Adi Vasile a făcut trecerea către televiziune. A acceptat rolul de prezentator al Survivor 2026, filmat în Republica Dominicană, pentru un salariu lunar de 6.000 de euro. Pentru întreg sezonul, acesta va încasa între 30.000 și 36.000 de euro, sumă la care se adaugă acum și banii obținuți în urma litigiului cu CSM București.

