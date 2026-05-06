Cât costă să trăiești pentru o lună în Madrid, în 2026. De câți bani ai nevoie pentru un trai decent

De: David Ioan 06/05/2026 | 19:16
Madrid continuă să fie în 2026 una dintre destinațiile preferate de expați și freelanceri, datorită salariilor mai ridicate decât în alte regiuni ale Spaniei, infrastructurii moderne și stilului de viață apreciat la nivel european.

În același timp, costurile de trai au urcat constant, în special la chirii și utilități, iar pentru două persoane un buget lunar realist poate depăși fără dificultate 2.500 de euro, în funcție de zona aleasă și de ritmul de consum.

Madrid, tot mai scump, dar încă atractiv

Datele Instituto Nacional de Estadística arată că o gospodărie din Spania cheltuie în medie aproximativ 2.837 de euro pe lună, iar estimările pentru 2026 indică un necesar apropiat de 3.000 de euro.

Spania rămâne a patra economie ca mărime din Uniunea Europeană și continuă să atragă rezidenți străini datorită costurilor mai reduse față de Franța, Germania sau Marea Britanie. Inflația se stabilizează în jurul valorii de 2%, iar prognozele economice pentru anul în curs sunt favorabile.

Deși salariile medii sunt mai mici decât în statele vest-europene, cheltuielile zilnice pentru restaurante, transport și cumpărături alimentare rămân accesibile. Alimentația reprezintă una dintre cele mai importante categorii din bugetul lunar, iar datele oficiale indică aproximativ 470 de euro pe lună pentru mâncare și băuturi nealcoolice la nivel național.

În Madrid, două persoane care gătesc acasă pot ajunge la un buget de 500–700 de euro, iar dacă sunt incluse ieșiri la restaurant sau comenzi prin aplicații, suma poate depăși 850 de euro.

Un avantaj pentru cei care iau masa în oraș îl reprezintă meniurile de prânz „menú del día”, disponibile în multe restaurante, cu prețuri între 12 și 18 euro de persoană pentru un meniu complet.

Bugetul lunar pentru două persoane explicat

Produsele alimentare sunt în continuare mai ieftine decât în alte capitale europene, însă prețurile au crescut față de anii anteriori. În 2026, un litru de lapte costă aproximativ 1 euro, pâinea între 1 și 3 euro, iar un carton de 12 ouă ajunge la 2–4 euro. Pieptul de pui se vinde cu 7–8 euro kilogramul, carnea de vită depășește 14 euro, iar legumele și fructele sunt mai avantajoase în piețele locale.

La restaurante, o masă pentru două persoane într-un local mediu din Madrid ajunge la aproximativ 50 de euro fără băuturi, în timp ce un meniu fast-food costă în jur de 10–12 euro. O cafea este aproximativ 2 euro, iar o bere locală se situează între 3 și 5 euro.

Cea mai mare presiune asupra bugetului rămâne chiria. În 2026, un apartament cu un dormitor în centrul Madridului costă în medie 1.339 de euro pe lună, iar în zonele considerate premium prețurile pot depăși 1.700 de euro. La acestea se adaugă utilitățile, estimate între 120 și 220 de euro, plus costurile pentru internet și telefonie.

Pentru două persoane, un buget realist de trai în Madrid pornește de la 2.300–2.800 de euro lunar, din care alimentația poate reprezenta între 500 și 850 de euro, în funcție de obiceiurile de consum.

Chiar dacă orașul nu mai este la fel de accesibil ca în trecut, capitala Spaniei continuă să ofere un raport avantajos între costuri și calitatea vieții comparativ cu alte capitale europene.

