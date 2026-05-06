Alertă alimentară! Produsul consumat frecvent de români, contaminat cu o substanță periculoasă

De: Alina Drăgan 06/05/2026 | 19:10
O nouă alertă alimentară a apărut în România! De această dată, un produs consumat frecvent de mulți români este vizat. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe rafturile magazinelor Metro a mai multor loturi. Rechemarea are legătură cu faptul că produsele au fost contaminate cu o substanță periculoasă. Despre ce produse este vorba?

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea mai multor sortimente de arahide, după ce analizele au indicat aflatoxine în concentrații care depășesc limitele legale admise. Este vorba despre substanțe toxice produse de mucegaiuri, cu potențial cancerigen.

Mai exact, la aceste produse au fost descoperite concentrații de aflatoxine care depășesc limitele legale admise. În consecință, mai multe sortimente de arahide au fost retrase de la vânzare. Este vorba despre șase sortimente de oleaginoase.

Lista produselor retrase de pe rafturi:

  • Arahide Decojite Prăjite (2 kg) – cod bare 5948792056308, loturile LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353.
  • Arahide Decojite Prăjite Sărate (150 g) – cod bare 5941232410159, loturile LG 347, LG 348, LG 349.
  • Arahide Decojite Prăjite Sărate (50 g) – cod bare 5941232407890, loturile LG 338, LG 339.
  • Arahide Decojite Prăjite Sărate (1 kg) – cod bare 5948792048396, loturile LA 355, LA 356.
  • Arahide Decojite Crude (1 kg) – cod bare 5948792042493, loturile LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345.
  • Arahide Decojite Prăjite și Sărate (400 g) – cod bare 5948792032227, loturile LA 357, LA 358, LA 359, LA 360, LA 362.

De asemenea, reprezentanții ANSVSA trag un semnal de alarmă și spun că aceste produse nu trebuie să fie consumate. Arahidele conțin substanțe toxice pentru organism. Cei care au apucat să cumpere produsele contaminate le pot returna la magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30 mai. Clienții vor primi contravaloarea produsului.

 

