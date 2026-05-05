Fructul copilăriei se vinde cu 200 de lei kilogramul, în mai 2026: ”Nu m-aș fi așteptat să dau banii pe așa ceva”

Anul acesta, piețele au fost luate prin surprindere de un produs local care a depășit, ca preț, multe fructe exotice. Corcodușele, considerate mult timp un fruct obișnuit al copilăriei, au devenit brusc un articol premium, ajungând să coste până la 200 de lei kilogramul după ce au devenit virale pe rețelele sociale.

Transformarea lor într-un produs la mare căutare a fost impulsionată de un comerciant care a mizat pe promovarea intensă în mediul online. Bekir Yildirim, cel care a schimbat complet profilul aprozarului său pentru a vinde în principal corcodușe, spune că interesul oamenilor a crescut spectaculos.

Gustul copilăriei, la preț de lux

„Când ieșeam la stradă, oamenii spuneau Domnul Corcoduş, Domnul Corcoduş. Corcoduş turcesc este mare, româneşte este un corcoduş sălbatic, este mai acru, corcoduş turcesc este altoit, este mai mare. Vedeţi ce mare este, aproape ca un ou. Corcoduș nu e este o mâncare, este o plăcere”, a explicat furnizorul.

În mod obișnuit, cireșele sunt cele care domină topul prețurilor ridicate la început de sezon, însă anul acesta situația s-a inversat. Unii cumpărători recunosc că nu se așteptau să plătească atât pentru un fruct considerat cândva banal.

„Sincer, nu. Nu m-aș fi așteptat să dau banii pe așa ceva, dar… S-a ajuns să dăm banii și pe corcodușe. Adică mai scumpe ca multe altele. Când avem și copii și asta, nu avem ce să facem”, a spus un client.

Corcodușele au explodat în piețe

În paralel cu explozia de popularitate a corcodușelor, interesul pentru fructele exotice rămâne ridicat. Printre acestea se numără și Black Sapote, cunoscut drept „fructul de ciocolată” datorită pulpei sale închise la culoare, moi și dulci.

Deşi face parte din aceeași familie cu curmalul galben, se diferențiază prin aspect, consistență și gust. La exterior, are forma unei boabe rotunde, verde închis, care devine mai moale pe măsură ce se coace.

Pe măsură ce ajunge la maturitate, Black Sapote capătă o nuanță maro închis, aproape neagră, iar textura devine cremoasă și catifelată. Aroma dulce, cu note ce amintesc de ciocolată neagră și caramel, îl transformă într-o opțiune naturală pentru deserturi sau creme fine.

