Ionela Românianu, prima reacție după ce a abandonat competiția Chefi la Cuțite. Care a fost motivul, de fapt

Ionela Românianu, concurenta de la Chefi la Cuțite a decis să părăsească competiția, după battle-ul numărul 10. Aceasta a avut o primă reacție și a făcut declarații uluitoare despre cele mai grele momente prin care a trecut.

Emisiunea Chefi la Cuțite este una dintre cele mai urmărite show-uri culinare. Echipa lui Richard Abou Zaki a pierdut ediția trecută doi concurenți importanți. Prima este Bianca Podosu, care a fost eliminată după ce farfuria sa a primit 9 puncte, adică nu i-a impresionat pe jurați. Pe de altă parte, se află Ionela Românianu, care nu a fost eliminată, ci a ales să părăsească competiția.

Prima reacție a Ionelei Românianu, după plecarea de la emisiune

Ionela Românianu a făcut parte din echipa lui Richard și a fost una dintre cele mai valoroase concurente. Ediția trecută, femeia a luat decizia să părăsească competiția. Hotărârea a venit chiar înainte de începerea battle-ului 10, astfel că echipa bordo a fost nevoită să facă proba cu un om în minus. Fosta concurentă a făcut ulterior și o declarație cu privire la plecarea sa și a explicat că a intrat în competiție în cele mai dificile momente ale vieții ei.

Aceasta aflase recent că bunica ei s-a stins din viață și de aceea a gestionat cu greu toate emoțiile care au venit asupra ei. În plus, fosta concurentă a declarat că acasă îl aștepta copilul ei, care avea nevoie de mamă în acele clipe.

Îmi place să gătesc, știu să gătesc, dar nu într-un mediu răutăcios și fals, nu puteam fi acolo cu totul, dat fiind faptul acesta am mers în emisiune cu griji, lacrimi, durere în suflet, pentru că abia aflasem că mamaie a murit, copilul meu avea nevoie de mine acasă, iar eu nu puteam fi relaxată și fericită că sunt acolo, a declarat Ionela Românianu pe rețelele de socializare.

După ce a pierdut doi oameni, Chef Richard a transmis și el un mesaj în mediul online. Deși a fost surprins de situația în care a fost pus, el are încredere în echipa sa în continuare.

Ce episod aseară! Uite, eu de-abia mi-am tuns barba, mi-am făcut părul (…) Câteodată, niște persoane e mai bine să le pierzi decât să stea prea mult acolo. Chiar am rămas și eu destul de… nu știu cum (…) Dar ce episod aseară! Incredibil! Frumos, a transmis el pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Fosta vedetă PRO TV care și-a făcut apariția la Chefi la cuțite. A luat pe toată lumea prin surprindere

Am aflat secretele fostei concurente de la Chefi la Cuțite. Cum să te bucuri de deserturi de post fără să te îngrași