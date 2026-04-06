Bucurie mare în familia Chefi la cuțite! Finalista a devenit mămică pentru a doua oară

Fosta concurentă a emisiunii „Chefi la cuțite” este în al nouălea cer. Și asta pentru că a adus pe lume cel de-al doilea copil.

Roxana se numără printre cei mai apreciați bucătari din România, câștigând notorietate după participarea la cel de-al 8-lea sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”. Pe lângă succesul profesional, tânăra se bucură și de o viață personală împlinită, anunțând recent în mediul online că a devenit mamă pentru a doua oară.

Vedeta a făcut public numele copilului

Cu puțin timp în urmă, Roxana Blenche a împărtășit cu fanii din mediul online o imagine de-a dreptul emoționantă. Ea i-a anunțat pe internauți că a născut pentru a doua oară o fetiță perfect sănătoasă.

„Suntem bine! Va pupam si va imbratisam pe toti! Iar eu sunt in al 9 lea cer cu doua printese”, a scris aceasta în descrierea postării. În același timp, Roxana a dezvăluit și numele micuței: Ava.

Vedeta este căsătorită cu Cătălin Bucur, cu care mai are o fetiță. În luna noiembrie a anului trecut, Roxana a anunțat cea de-a doua sarcină.

„Astăzi scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru. Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment. Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim. Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă. Și mai știu ceva: Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejeazã pe Olivia și n-am niciun dubiu”, spunea ea atunci.

