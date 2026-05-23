Antena 1, acuzată că l-a „albit” pe Gabi Tamaș. Momentul care putea schimba tot sezonul Survivor

De: David Ioan 23/05/2026 | 12:49
Viperele Vesele au publicat pe Instagram un mesaj amplu în care susțin că Antena 1 ar fi eliminat din montajul difuzat la „Survivor România” o serie de momente petrecute la reward-ul de la Coco Bongo, acolo unde concurenții au fost duși pentru o seară de relaxare.

Potrivit paginii, anumite secvențe care ar fi oferit un context mai complet asupra situației din acea noapte nu ar fi apărut în ediția transmisă la televizor, motivul invocat în fața celor implicați fiind Consiliul Naţional al Audiovizualului. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

În mesajul lor, Viperele Vesele afirmă:

„Aseară, Antena 1 a difuzat reward-ul de la Coco Bongo, însă a avut grijă să fie lăsate în afara montajului exact momentele care ar fi schimbat complet percepția publicului despre Gabi Tamaș. Oficial, în fața victimelor agresiunilor lui Tamaș, motivul invocat ar fi fost «CNA-ul». În realitate, postul Antena 1 pare dispus să îi protejeze imaginea cu orice preț și să îl împingă spre statutul de mare câștigător al sezonului, indiferent de comportamentul agresiv avut în acea noapte.”

Postarea continuă cu o referire la un episod tensionat care ar fi avut loc după încheierea serii de la Coco Bongo. Conform relatării, Gabi Tamaș ar fi fost într-o stare avansată de ebrietate și ar fi refuzat să părăsească zona clubului împreună cu echipa de producție. Viperele Vesele susțin că situația ar fi degenerat, însă aceste momente nu ar fi fost incluse în montajul oficial al emisiunii.

„Vă reamintim că, aflat într-o stare avansată de ebrietate și refuzând să plece din locație împreună cu echipa, Tamaș a devenit violent cu membrii producției, scene despre care v-am relatat deja pe larg”, au scris autorii mesajului.

Pentru a ilustra contextul, pagina a publicat și o filmare realizată în fața clubului, în care Bianca Giurcanu încearcă să îl convingă pe Tamaș să urce în autocar și să se întoarcă în camp alături de ceilalți concurenți.

„Imaginile pe care le vedeți acum reprezintă doar o fracțiune, poate nici 1%, din agresiunile și tensiunile la care echipa de producție a fost supusă în acea seară”, au adăugat Viperele Vesele.

Postarea a generat numeroase reacții în rândul urmăritorilor, mulți dintre ei cerând mai multă transparență în prezentarea momentelor din culisele emisiunii. Alții consideră că decizia de a nu difuza anumite secvențe ar fi putut avea legătură cu regulile stricte privind conținutul TV și cu evitarea unor posibile sancțiuni.

În același timp, o parte dintre fanii emisiunii subliniază că Gabi Tamaș rămâne un concurent puternic în competiție, iar incidentele din afara probelor nu ar trebui să influențeze complet percepția asupra parcursului său sportiv.

Până în acest moment, Antena 1 nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la afirmațiile apărute pe Instagram.

