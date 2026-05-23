Cum arată viața actriței după divorț. A avut nevoie de terapie: „Am anxietate, mai nou”

Ana Odagiu a trecut prin numeroase schimbări în ultimii ani. Actrița a divorțat de Conrad Mericoffer după o căsnicie de doi ani, iar acum se concentrează pe viața profesională și pe dezvoltarea sa. Actrița spune că a redescoperit libertatea după separare, iar după divorț a învățat să se pună, din nou, pe primul loc. Schimbările aduse de despărțire și conștientizarea faptului că nu mai este într-o relație au determinat-o să se confrunte cu stări de anxietate, însă actița nu este adepta terpiei. Preferă metodele mai apropiate sufletului său, în care confesiunile cu sora ei, Monica, sunt cel mai bun medicament. Despre toate acestea, despre proiectele profesionale și planurile de viitor, a vorbit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

La premiera filmului „Mă mut la mama”, o comedie românească a cărei distribuție este formată din nume sonore, a fost prezentă și Ana Odagiu. Actrița, care are un rol ce i se potrivea mai degrabă ei de la vârsta de 20 de ani, spune că s-a bucurat mult de această oportunitate care i-a adus aminte de o perioadă din trecutul ei ceva mai îndepărtat. Dar, discuția a atins și puncte mai apropiate de prezent, cum ar fi divorțul actriței de Conrad Mericoffer. Printre altele, Ana nu a ezitat să ne spună și dacă s-a mutat la mama sau nu după divorț, dar și ce a învățat ea din toată această experiență.

Cum arată viața Anei Odagiu după divorț: „Am revenit la libertatea pe care mi-am inhibat-o în căsnicie „

CANCAN.RO: Ana, spune-ne puțin despre film?

Ana Odagiu: Despre film nu vreau să vă zic nimic, vreau să îl vedeți pentru că este atât de bine scris și personajele sunt atât de rupte din viețile noastre, ale tuturor încât sunt convinsă că vă veți regăsi și asta este legătura pe care o vom face între public și film. Să te uiți și să spui că am trăit situațiile astea sau dacă nu le-am trăit, cu siguranță le vom trăi. Mă bucur că a venit acest personaj către mine, seamănă cu mine când eram mai mică, în contextul în care îmi doream să fac lucruri bune și ieșeau fix pe dos. Când eram mai mică mi se întâmpla asta de foarte multe ori. Asta se întâmplă și personajului meu, Cristina, care vrea să facă o surpriză soțului pentru a-și salva căsnicia și iese totul fix pe dos.

CANCAN.RO: Deci ți s-a întâmplat și ție asta în trecut?

Ana Odagiu: Da, când eram mai tânără. Eu acum nu mai fac surprize care să iasă prost, dar când eram mai mică făceam surprize care să iasă prost.

CANCAN.RO: Te-ai mutat la mama?

Ana Odagiu: M-am mutat într-un alt apartament. Diferența nu este foarte mare, doar că acum mă mișc mai repede în tot ceea ce fac. Când sunt două persoane, te miști mai greu, frumos, dar mai greu. Când ești singur e mult mai rapid totul și mie îmi place cu viteză. Îmi place să îmi fac programul cum vreau eu, îmi place să am libertate de mișcare, îmi place să am spațiul meu, să pot să construiesc și să nu depindă de nimeni altcineva ceea ce vreau eu să fac. Am nevoie de asta și cumva mi-am inhibat-o intrând într-o relație pentru că într-o relație, într-o căsnicie trebuie să ții cont și de celălalt, dar acum am revenit la cum eram eu și anume la libertatea aceea de a face lucrurile cum vreau.

Actrița a apelat la terapie, dar fără succes: „Am anxietate de la un timp”

CANCAN.RO: În ce îți canalizezi energia în momentele mai dificile din viață?

Ana Odagiu: Am învățat de puțin timp să nu o mai canalizez nicăieri. Pur și simplu ies să mă plimb, nu fug de ce simt, deloc, deci dacă am stări proaste, sau ceva nu e în regulă cu mine sau am anxietate, mai nou, eu nu am avut anxietate niciodată, iar de la un timp am. Înțeleg că se întâmplă asta, ies să mă plimb, ascult muzică, nu vreau să trec peste, vreau să trec prin durere și prin ceea ce simt. În acest fel nu mă păcălesc nici pe mine și îmi pare o cale de vindecare mai adevărată decât am trecut peste. Nu trec peste, e aici, trec prin ea și mergem mai departe. Așa funcționează, de la un timp, că nu funcționam așa.

CANCAN.RO: Ai apelat la terapie?

Ana Odagiu: După divorț am vrut să fac terapie pentru că am simțit că am nevoie de puțin sprijin, nu am nimerit la niște terapeuți buni și după trei încercări, am renunțat. Am înțeles că trebuie să fac munca asta singură, așa cum am făcut-o și în alte dăți și asta am făcut. Am făcut lucruri pe care înainte nu le făceam și mă bucur că s-a întâmplat asta. Îmi dau timp, înainte nu îmi dădeam timp nici să respir, nici să sufăr, nici să gândesc prea mult ce se întâmplă. Acum îmi dau timp.

CANCAN.RO: Nu vrei să mai trăiești cu starea aceea de încărcătură emoțională?

Ana Odagiu: Nu mă gândeam, pur și simplu așa funcționam. Eu funcționam în viteza a cincea, dar acum mă gândesc: Unde alerg? Stai puțin, lumea e tot asta, nu se întâmplă nimic dacă eu astăzi nu sunt aptă la ora 14.00, o să fiu la 17.00, timpul e relativ. Am intrat într-o altă fază, e mult mai bine, e mult mai puțină presiune.

CANCAN.RO: Ziceai adineauri că ție îți place pe viteză atunci când mi-ai spus despre despărțire, acum îmi spui că vrei să îți dai și timp. Ai învățat poate ceva din căsnicie?

Ana Odagiu: Pare un paradox, un paradox că îmi place și viteza, dar vreau și liniște. Este un paradox, sunt construită în viteză și îmi place, dar acum am aflat că există și această zonă (n.r. de calm și de conștientizare) și, din când în când, dacă alternează, este un echilibru bun.

CANCAN.RO: Zi-mi ce planuri ai pentru următoarea perioadă?

Ana Odagiu: Nu am planuri, îmi doresc să mă trezesc vioaie dimineața și să fac mai mult teatru, să fac film, că prind iar gustul. M-am îndepărtat de televiziune și am zis că nu mai vreau să fac televiziune, dar filmul e cu totul altceva. Mi-aș dori să fac film, seriale, îmi e dor și trimit în Univers să se întâmple. Am un sentiment că urmează să se întâmple ceva bun. Vreau să regizez un text, mi se pare că sunt destul de matură din punct de vedere artistic și că ar fi momentul să fac și alte lucruri, persoanje mai grele pentru că am acumulat mult și vreau să dau mai departe.

CANCAN.RO: Cu sora ta discuți toate aceste lucruri, sunteți apropiate, lucrați împreună. Cum mențineți voi un echilibru?

Ana Odagiu: Mă bucur că asta este senzația că lucrăm mult împreună, nu e chiar așa. În ultima perioadă nu am apucat nici să vorbim la telefon. E o relație la care s-a construit foarte mult, noi ne iubim enorm și cred că este o chestie dincolo de noi. E adevărat că ai noștri ne-au crescut frumos și ne-au învățat să ne iubim, dar e ceva mai mult de atât. Așa a fost să fie cumva, au fost multe probleme, multe momente în care puteam să ne rupem, dar avem o relație excelentă. Ne cunoaștem atât de bine, suntem mai mult decât surori, prietene, confidente, ceva care nu se rupe în niciun fel.

