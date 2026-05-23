125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026

De: David Ioan 23/05/2026 | 10:34
Pensionarii români care au lucrat cu forme legale în Bulgaria și primesc pensie și din sistemul bulgar vor resimți direct o nouă majorare decisă de autoritățile de la Sofia. Guvernul bulgar a aprobat o creștere a pensiei minime pentru limita de vârstă și vechime în muncă, care va intra în vigoare la 1 iulie 2026.

Valoarea minimă va urca de la 322,37 euro la 347,51 euro, ceea ce înseamnă aproximativ 1.700 de lei. Diferența devine cu atât mai vizibilă în comparație cu România, unde pensia minimă rămâne la 1.281 de lei, cu 420 de lei mai puțin decât în Bulgaria.

În timp ce la sud de Dunăre se discută despre o ajustare substanțială, în România luna aprilie a adus o creștere simbolică de doar un leu a pensiei medii. Situația scoate în evidență decalajul tot mai mare dintre cele două sisteme, în special pentru cei care beneficiază de pensii din ambele state. Pentru acești pensionari, majorarea bulgară va avea un impact real asupra veniturilor lunare.

Vicepremierul și ministrul finanțelor din Bulgaria, Galab Donev, a explicat că această actualizare a fost necesară în contextul lipsei unei legi finale a bugetului pentru 2026. El a precizat că era nevoie de o sumă de referință pentru a putea recalcula toate pensiile și plățile conexe.

„Deoarece în prezent lucrăm fără o lege a bugetului finalizată pentru 2026, a trebuit stabilită o sumă de referință pentru a actualiza pensiile în consecință”, a declarat Donev.

Banii vor fi încasaţi de la 1 iulie 2026

Creșterea stabilită reprezintă o majorare de 25,14 euro, echivalentul a aproximativ 125 de lei. Autoritățile bulgare au confirmat că ajustarea se va aplica și altor categorii de beneficiari, precum pensiile de urmaș sau cele de invaliditate, indiferent dacă sunt cauzate de boli obișnuite sau profesionale.

Ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, a subliniat că măsura a primit sprijin instituțional larg și urmează să fie dezbătută în Parlament.

„Chestiunea a fost examinată astăzi în mod pozitiv, fără obiecții, cu excepția unei singure organizații”, a precizat ea, menționând că acordul de principiu a fost deja obținut în etapa de coordonare.

Efremova a mai adăugat că discuțiile cu parlamentarii continuă pentru a asigura o implementare fără sincope. Obiectivul este ca toate categoriile de pensii eligibile să fie actualizate simultan, astfel încât plățile majorate să fie efectuate începând cu 1 iulie, fără întârzieri sau diferențe între beneficiari.

