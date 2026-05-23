Despărțire secretă în showbiz! Și-au spus „adio” în urmă cu 2 luni, după o relație frumoasă de 3 ani

Alex Rodriguez și iubita sa, antrenoarea de fitness Jaclyn Cordeiro, s-au despărțit. Fostul jucător de baseball și fost logodnic al celebrei Jennifer Lopez pare să nu aibă deloc noroc în dragoste! Află, în rândurile următoare, ce a dus la ruptura celor doi.

Fostul jucător de baseball este cunoscut și pentru relația cu Jennifer Lopez, care l-a părăsit pentru că nu se simțea bine în relația cu el. Informația a fost publicată de TMZ, care a obținut o declarație din partea antrenoarei de fitness, care susține că cei doi „au luat o pauză”.

„Pentru a clarifica situația, Alex și cu mine luăm momentan o pauză, însă între noi există în continuare iubire reciprocă, grijă și un respect profund atât unul pentru celălalt, cât și pentru familiile noastre. Continuăm să ne susținem reciproc și nu există absolut deloc animozitate, dramă sau o poveste negativă în spatele acestei situații”, a spus Jaclyn Cordeiro pentru sursa citată.

Jaclyn Cordeiro are probleme personale

Se pare că Jaclyn Cordeiro, în vârstă de 46 de ani, nu trece printr-o perioadă bună în viața ei. Potrivit spuselor sale, o persoană din familia ei are probleme de sănătate asupra cărora antrenoarea vrea să se concentreze. Cu toate astea, Jaclyn a rămas în relații bune cu Alex Rodriguez, în vârstă de 50 de ani.

„În această perioadă mă confrunt și cu o problemă serioasă de sănătate care implică un membru al familiei mele, așa că atenția mea este concentrată în mod firesc acolo. Alex și cu mine am rămas foarte apropiați și, din respect pentru toți cei implicați — în special pentru fiicele noastre și pentru cei dragi — aș aprecia ca orice relatare despre acest subiect să reflecte compasiunea și discreția pe care această situație le merită.”

Jaclyn Cordeiro are două fete din relația anterioară cu Laureano: Bella, în vârstă de 15 ani, și Savanah, în vârstă de 13 ani. Alex Rodriguez are și el două fiice din căsnicia cu Cynthia Scurtis: Ella, în vârstă de 18 ani, și Natasha, în vârstă de 21 de ani.

Cei doi au luat „pauză” în urmă cu 2 luni

Potrivit unei surse din anturajul fostului jucător de baseball, cunoscut și ca „A-Rod”, vedetele s-au despărțit în urmă cu 2 luni, dar se respectă în continuare. Cei doi au preferat să păstreze ruptura cât mai secretă, dar nu au reușit.

Alex Rodriguez și Jaclyn Cordeiro au fost văzuți prima dată împreună în octombrie 2022. Relația lor a devenit oficială pe Instagram câteva luni mai târziu. Primul eveniment public la care au apărut împreună a fost un meci din National Basketball Association, în ianuarie 2023.

Ce spunea Alex Rodriguez despre Jaclyn Cordeiro

În urmă cu aproape 3 ani, fostul logodnic al artistei Jennifer Lopez își lăuda iubita. În primul rând pentru că a ales să își dedice viața domeniului medical, pentru a putea ajuta oamenii la nevoie. În al doilea rând, pentru că reușește zilnic să se trezească la 4:30 dimineața, lucru pe care el îl admiră la ea.

„Am foarte mult respect pentru Jac. Este canadiană. Locuiește în Windsor. A fost asistentă medicală, așa că a studiat mulți ani, iar apoi, în timpul pandemiei, s-a orientat spre domeniul sănătății, inspirând și motivând oamenii. Are clienți extraordinari. Eu sunt unul dintre ei. Își respectă principiile în fiecare zi. Face parte din clubul celor care se trezesc la ora 5 dimineața — ea este în picioare în fiecare zi la 4:30. Nu știu cum reușește. Eu mă trezesc mai degrabă pe la 6:30. Dar este o adevărată forță a naturii și o mamă extraordinară”, a declarat Alex Rodriguez pentru E! News, în octombrie 2023.

