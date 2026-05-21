Victor Slav și Selina, mesaje cu subînțeles după zvonurile despărțirii: ”Oamenii pot fi manipulați”

De: Irina Vlad 21/05/2026 | 23:09
Victor Slav și Selina, la Asia Express / Foto: Antena 1
Elena Lupu, alias Selina, și Victor Slav s-au despărțit după aproximativ 5 ani de relația. Cei doi nu au confirmat și nici infirmat oficial ultimele zvonuri din spațiul public, însă mesajele lor cu subînțeles par să vorbească de la sine. 

Victor Slav și Selina par să îngroașe rândul vedetelor din showbiz-ul românesc care se despart ori divorțează în 2026. Cele mai recente indicii sugerează clar că cei doi nu mai sunt în relații tocmai bune, chiar dacă până în acest moment nu există o confirmare oficială.

Între cei doi există o diferență de 7 ani – Selina are 39 de ani, iar Victor Slav 46 – însă acest lucru nu i-a împiedicat să își construiască o relație solidă sau, cel puțin, asta au lăsat să se vadă din exterior. Cei doi au fost mereu discreți în ceea ce privește relația lor de iubire, însă asta nu înseamnă că ruptura nu a fost observată imediat de fanii atenți.

Victor Slav: „De ce crezi tu că ești singurul care a scăpat”

Dacă până de curând cei doi postau imagini cu ei pe rețelele de socializare, afișându-se fericiți, drăgăstoși și extrem de îndrăgostiți, în ultima perioadă dinamica dintre ei pare să se schimbat. Victor Slav nu a șters chiar toate fotografiile cu Selina, având în continuare postări recente în care apar împreună, cele mai noi fiind din luna martie 2026, Selina a fost ceva mai radicală și a eliminat aproape toate imaginile cu fostul prezentator de la Pro TV, cu excepția unei fotografii din decembrie 2025, în care apar părinții ei și Victor Slav.

Deocamdată, cei doi încă se urmăresc reciproc pe Instagram. Acest lucru pare să fie contextul perfect pentru a-și transmite diverse mesaje cu subînțeles – cum spune și vorba, nu neapărat cu intenție, dar cu siguranță cu direcție.

Recent, Victor Slav a fost cel care a publicat un mesaj în care se întreabă: „Dacă oamenii pot fi manipulați să creadă o minciună, de ce crezi că tu ești singurul care a scăpat? Gândește-te la asta. Gândește critic. Nu toți cei care cred că știu adevărul… îl știu”.

De altfel, nici Selina nu stă rău la capitolul mesajelor cu direcție. Ea a fost ceva mai directă și a transmis că deja se află într-un proces de „renaștere”, după momentele care aproape au distrus-o: „Cele mai puternice renaşteri nu vin după victorie. Vin după momentele care aproape te-au distrus”, a transmis și Selina, pe Instagram.

