Victor Slav, prea cuminte ca să fie mafiot! Imaginea savuroasă din tinerețe de care nu-și mai amintește nici el

De: Paul Hangerli 01/01/2026 | 22:40
Într-o vreme în care Victor Slav era proaspăt declarat cel mai sexy bărbat din România, iar Anda Adam îi era alături nu doar pe ringul de dans, o fotografie, găsită de CANCAN.RO în arhivă, de la o petrecere tematică, scoate la iveală un moment savuros din tinerețea prezentatorului. Îmbrăcat ca un mafiot din alte vremuri, Slav pare prins între visul de gangster și realitatea unei petreceri unde stilul conta mai mult decât credibilitatea.

Victor Slav, mafiot pentru o seară – dar fără pălărie și cu nasturii prea bine închiși

Imaginează-ți scena: petrecere tematică, început de ani 2000, fum imaginar de trabuc, muzică de film noir și o tentativă timidă de mafioțeală. În mijlocul decorului, Victor Slav – proaspăt uns „cel mai sexy bărbat din România” – apare îmbrăcat regulamentar. Poate prea regulamentar.

E o petrecere cu iz de mafie interbelică, gen anii ’30, cu domni periculoși și dame cu pistolul la bâu. Numai că Victor pare mai degrabă gata să preia o tură la valet parking decât să conducă o familie de temut din Chicago. Costumul e cam gri pentru un capo vero, prea încheiat la toți nasturii, de parcă urma să servească meniul, nu să împartă ordine.

Lipsește elementul-cheie: pălăria. Fără pălărie, orice mafiot e doar un funcționar supărat. Iar pantofii ce să mai vorbim. Mai aproape de cowboy decât de gangster, mai mult Texas decât Sicilia. Dacă ar fi studiat un pic filmele cu Al Pacino sau De Niro, ar fi știut că un mafiozo adevărat e relaxat, zâmbește periculos și nu stă crispat ca la controlul ITM.

Apreciem totuși că Anda Adam a fost lăsată afară din poză, măcar aici a reușit să prindă atitudinea unui capo di tutti cappi. Are privire serioasă. Și, mai ales, e păzit de un grup de domnișoare cu pistoale la brâu, semn clar că, atunci când ești desemnat cel mai sexy bărbat din România, primești automat escortă de amazoane.

Dar orice ați face nu priviți cravata! Cravata aceea lată, monumentală, parcă ruptă din garderoba unui membru CC al PCR. O piesă de rezistență care strigă: Nu sunt mafiot, sunt tovarăș cu funcție!

Dar îl iertăm. Era început de drum, iar stilul se învață.

Victor Slav, sursa- CANCAN.RO

De la mafioți imaginari la ringul de dans: anii în care Slav cucerea televiziunea

La momentul fotografiei, Victor Slav era deja în plină ascensiune. Prezentator meteo la PRO TV, cu zâmbetul calibrat și freza impecabilă, începea să devină unul dintre cei mai vizibili bărbați din televiziune. Iar adevărata explozie avea să vină odată cu „Dansez pentru tine”.

Acolo, printre pași de dans, emoții și cauze umanitare, s-a produs și marea alunecare sentimentală: Victor și Anda Adam. Cei doi s-au apropiat în culise, într-un moment delicat pentru artistă, iar relația lor avea să devină una dintre cele mai comentate ale vremii.

Ba chiar mai mult, s-a vorbit despre nuntă, despre planuri de viitor, despre o poveste serioasă. Anda declara că „cineva acolo sus i-a trimis la Dansez pentru tine ca să se îndrăgostească”. Romantic, nu glumă.

În paralel, Victor era peste tot: la meteo, la evenimente, în reviste, pe afișe, votat cel mai sexy bărbat al României. Un statut greu de dus, mai ales când trebuie să arăți bine inclusiv la petreceri tematice cu mafioți.

Privind acum poza, cu ochii de azi, nu putem decât să zâmbim. Nu era mafiot, nu era Don Corleone, dar era Victor Slav în cea mai sinceră formă a lui! Ambițios, puțin stângaci, foarte serios și extrem de hotărât să cucerească scena. Până la urmă, a reușit, chiar și fără pălărie.

