Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”

Bogdan Vlădău ține pasul cu modă și s-a lansat în lumea podcasturilor din România. Primul său invitat este tovarășul său de suferință (dar și de pahar) Victor Slav. S-a lăsat cu amintiri dureroase și plânsete.

După cum bate vântul, așa și Bogdan Vlădău. Cu o întârziere ”legală” de câțiva ani, fostul prezentator TV a pus bazele unui nou proiect: podcastul ”Aparență și Esență”. Moderatorul spune că acest format se vrea a fi unul despre sinceritate, vulnerabilitate, discuții intime, momente delicate și situații sensibile.

Schimbare de macaz în viața lui Bogdan Vlădău

Primele episoade au fost deja filmate, unul dintre ele avându-l invitat special pe Victor Slav. Prieteni de peste 20 de ani, la bine și la rău, fostul prezentator de la meteo s-a relaxat atât de tare încât discuția dintre ei a curs firesc și a atins subiecte delicate, dezvăluind momente pe care nu le-a făcut publice până acum.

Într-un moment de vulnerabilitate, printre discuții intime și amintiri plăcute, dar și dureroase, fostul prezentator de la meteo a lăsat garda jos și și-a dat voie să verse câteva lacrimi în fața camerelor de filmat.

”Durerea îți provoacă niște cicatrici pe care, dacă ești fi suficient de puternic, le-ai lăsat în văzul lumii. Până la urmă sunt experiențele tale. Dar am învățat că iubirea și durerea merg mână în mână și iubirea, de fapt, m-a învățat că iubirea nu dispare”, a spus Victor Slav în podcastul lui Bogdan Vlădău.

