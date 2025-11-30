Acasă » Știri » Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”

Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici”

De: Maria Roșca 30/11/2025 | 19:56
Victor Slav, invitat special în podcastul lui Bogdan Vlădău/ sursă foto: captură video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Bogdan Vlădău ține pasul cu modă și s-a lansat în lumea podcasturilor din România. Primul său invitat este tovarășul său de suferință (dar și de pahar) Victor Slav. S-a lăsat cu amintiri dureroase și plânsete. 

După cum bate vântul, așa și Bogdan Vlădău. Cu o întârziere ”legală” de câțiva ani, fostul prezentator TV a pus bazele unui nou proiect: podcastul ”Aparență și Esență”. Moderatorul spune că acest format se vrea a fi unul despre sinceritate, vulnerabilitate, discuții intime, momente delicate și situații sensibile.

Schimbare de macaz în viața lui Bogdan Vlădău

Primele episoade au fost deja filmate, unul dintre ele avându-l invitat special pe Victor Slav. Prieteni de peste 20 de ani, la bine și la rău, fostul prezentator de la meteo s-a relaxat atât de tare încât discuția dintre ei a curs firesc și a atins subiecte delicate, dezvăluind momente pe care nu le-a făcut publice până acum.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Victor Slav, invitat special în podcastul lui Bogdan Vlădău/ sursă foto: captură video

Într-un moment de vulnerabilitate, printre discuții intime și amintiri plăcute, dar și dureroase, fostul prezentator de la meteo a lăsat garda jos și și-a dat voie să verse câteva lacrimi în fața camerelor de filmat.

”Durerea îți provoacă niște cicatrici pe care, dacă ești fi suficient de puternic, le-ai lăsat în văzul lumii. Până la urmă sunt experiențele tale. Dar am învățat că iubirea și durerea merg mână în mână și iubirea, de fapt, m-a învățat că iubirea nu dispare”, a spus Victor Slav în podcastul lui Bogdan Vlădău.

 

Bogdan Vlădău i-a făcut complimentul suprem Ginei Chirilă! A recunoscut ce sentimente mai are pentru ea: „Am crescut împreună”

Bogdan Vlădău n-a mai ţinut cont de nimic! Atmosfera din club l-a ÎNCINS rău şi a “marcat” la o brunetă focoasă

Tags:
Iți recomandăm
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Știri
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Știri
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
A fost incendiu violent la biserica din Luncani! S-a făcut scrum
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Programul TV de Ziua Națională. Cine transmite la TV parada de 1 Decembrie
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Bancul sfârșitului de toamnă | Apel la 112
Corina Dănilă a spus adevărul despre divorț. Ce rol a avut soacra sa în despărțire
Corina Dănilă a spus adevărul despre divorț. Ce rol a avut soacra sa în despărțire
Vezi toate știrile
×