Bogdan Vlădău i-a făcut complimentul suprem Ginei Chirilă! A recunoscut ce sentimente mai are pentru ea: „Am crescut împreună”

De: Alina Drăgan 02/11/2025 | 09:43
Bogdan Vlădău i-a făcut complimentul suprem Ginei Chirilă /Foto: Scoial media
În urmă cu un an, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă făceau anunțul la care toată lumea se aștepta deja. După 11 ani de relație și numeroase speculații, cei doi au confirmat divorțul. Acum, el face noi dezvăluiri despre cea care i-a fost soție. I-a făcut complimentul suprem Ginei Chirilă. Ce sentimente mai are pentru ea?

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău s-au căsătorit în anul 2017, iar trei ani mai târziu au devenit părinții unei fetițe, Katia. De-a lungul timpului, relația celor doi a avut câteva momente de cotitură, iar în cele din urmă s-a ajuns la divorț. Însă, chiar dacă au mers pe drumuri separate, cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei lor.

Bogdan Vlădău i-a făcut complimentul suprem Ginei Chirilă

Acum, Bogdan Vlădău a făcut noi declarații despre fosta sa parteneră și i-a făcut acesteia complimentul suprem. El are numai cuvinte de laudă la adresa Ginei Chirilă și spune că ea a fost femeia perfectă pentru el. Au crescut împreună, iar asta i-a făcut foarte asemănători, însă, chiar și așa, relația a ajuns la final.

„Până acum, pentru mine, cel mai aproape de perfecțiune a fost fosta mea soție. Și poate pentru faptul că am crescut împreună, am avut niște valori comune, am cunoscut-o când avea 18 ani, acum are 31, am stat 11 ani unul lângă altul și s-au luat unul de la altul și părțile bune, și părțile rele (…) Cu siguranță există iubire de ambele părți în continuare și ne-am dorit ca fetița noastră să aibă parte de pace, de armonie emoțională”, a declarat Bogdan Vlădău, în cadrul podcast-ului moderat de Silviu Rotaru.

Bogdan Vlădău i-a făcut complimentul suprem Ginei Chirilă /Foto: Social media

Bogdan Vlădău, despre grelelile din relații

Dacă despre Gina Chirilă are în continuare numai cuvinte de laudă și nu s-a sfiit să vorbească despre ea, Bogdan Vlădău a fost ceva mai rezervat aduci când a venit vorba despre motivele care au dus la divorț. Aici nu a vrut să dea prea multe din casă, dar a precizat că mereu, în cazul unei despărțiri, vina aparține ambilor parteneri.

„E atât de simplu să arunci pisica moartă în curtea celuilalt și, din nefericire, toți facem asta, la un moment dat. E mult mai la îndemână decât să te uiți cu adevărat la tine, să recunoști că puteai să faci mai bine, că ai greșit (…) Oricum, într-o relație greșesc un pic amândoi sau ar fi putut face lucrurile mai bine ambii parteneri”, a mai spus Bogdan Vlădău.

Foto: Instagram

