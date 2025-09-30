De CANCAN.RO e cam greu să te ascunzi! Gina Chirilă iubește din nou! Fostul soț va înlemni când va afla cine este noul ei iubit. Vedeta a zis că e singură, dar minciuna are picioare scurte! Vă oferim toaaate detaliile în rândurile de mai jos. Atenție: urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional pentru Bogdan Vlădău 😁

Gina Chirilă s-a ascuns așa cum a știut ea mai bine de ochii curioșilor, dar… într-un final, totul se află! Chiar dacă a declarat că este o femeie singură și se bucură de viața fără obligații (CITEȘTE AICI) sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit cine este bărbatul de care s-a îndrăgostit după divorțul de fostul manechin. Într-un interviu exclusiv, fotomodelul a vorbit despre cum este viața după divorț, ba chiar a afirmat faptul că nu are pe nimeni alături. Cu toate acestea, Gina ar avea o relație încă de la începutul verii!

Noul iubit al Ginei Chirilă e copia fidelă a lui Bogdan Vlădău

În vara anului trecut, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău au făcut anunțul despre divorț, iar în vara acestui an, blondina și-a refăcut viața! Lăsând suspansul, vă spunem că fotomodelul se află într-o relație încă din luna iunie 2025, conform surselor noastre. Bărbatul este copia fidelă a lui Bogdan Vlădău! Și încă un detaliu important: Îl cheamă tot Bogdan!😂

Fostul manechin și actualul Ginei seamănă leit. Și unde mai pui că au același nume…Coincidență? Soartă? Cert este că Gina Chirilă este predestinată unui bărbat cu numele Bogdan. Bărbatul care a făcut-o din nou să zâmbească nu este străin de lumea mondenă. Bogdan este specialist in digital marketing si în inteligența artificială. Mai pe scurt, probabil cei doi lucrează împreună, astfel s-au și îndrăgostit. Și nu puteam să nu observăm și faptul că cei doi se urmăresc reciproc pe rețelele de socializare. Rămâne de văzut cum va evolua relația lor, iar noi vom reveni cu detalii picante în scurt timp!

