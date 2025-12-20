Acasă » Știri » Știri externe » Eroul din Australia, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii de la Sydney, a primit o sumă uriașă din donații. Întrebarea incredibilă pe care a pus-o când a aflat

Eroul din Australia, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii de la Sydney, a primit o sumă uriașă din donații. Întrebarea incredibilă pe care a pus-o când a aflat

De: Daniel Matei 20/12/2025 | 07:10
Eroul din Australia, care l-a dezarmat pe unul dintre atacatorii de la Sydney, a primit o sumă uriașă din donații. Întrebarea incredibilă pe care a pus-o când a aflat
Ahmed Al-Ahmed, eroul care a dezarmat un bărbat în timpul atacurilor teroriste de pe plaja Bondi din Sydney, Australia, a primit un cec de 2,5 milioane de dolari în timp ce se afla în spital.

Banii provin din donații, în contextul în care 43.000 de oameni din întreaga lume au dat bani pentru el după ce au aflat de gestul eroic al acestuia. Influencerul Zachary Dereniowski, co-organizator al strângerii de fonduri, i-a înmânat cecul într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

Însă reacția bărbatului de origine siriană, tată a doi copii, la aflarea veștii este cea care face toți banii.

„Merit?” a fost răspunsul dat de Al-Ahmed, în vârstă de 42 de ani, când a aflat despre banii pe care i-a primit.

„Fiecare bănuț”, a răspuns Dereniowski.

Întrebat ce le-ar spune zecilor de mii de oameni care au donat, mesajul „eroului de pe plaja Bondi” a fost unul de pace și unitate.

„Să fim alături unii de alții, toate ființele umane, și să uităm tot ce e rău în spatele lor și să continuăm să salvăm vieți. Să salvăm vieți. Când salvez oamenii, o fac din inimă”, a spus el de pe patul de spital.

Sursa foto: Instagram

Cei care au vizionat videoclipul au fost mișcați de modestia lui Al-Ahmed.

„La naiba… ce om. Ce erou. Tipul ăsta merită o statuie”, a spus o persoană pe X.

„Merită fiecare bănuț, dar și moștenitorii celor doi evrei care au încercat să-i oprească și au fost împușcați merită ceva”, a adăugat o altă persoană.

15 oameni nevinovați au fost uciși în atacul armat de duminică seara, inclusiv o fetiță de zece ani, iar alte zeci au fost grav rănite. Incidentul s-a produs în timp ce sute de persoane s-au adunat pentru a participa la evenimentul Hanukkah by the Sea, marcând prima zi a sărbătorii evreiești.

De pe patul său de spital, Ahmed și-a amintit scena de pe plaja Bondi cu câteva momente înainte ca presupușii atacatori, Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, și fiul său, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, să deschidă focul.

„Era o zi frumoasă, toată lumea se bucura, sărbătorea cu copiii lor, femei, bărbați, adolescenți. Toată lumea era fericită… merită să se bucure și este dreptul lor”, a povestit el.

Imagini incredibile prezentate de presă îl arată pe Ahmed Al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, alergând spre unul dintre atacatori înainte de a-i smulge pușca din mână. Părinții bărbatului în vârstă de 43 de ani au vorbit cu presa australiană despre fiul lor, care a fost și el rănit în urma atacului și a fost internat în spital.

