Inginerul Craiu Dinu Florian a murit în Italia. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el

De: Anca Chihaie 06/02/2026 | 14:05
Un grav accident de muncă produs în nordul Italiei s-a soldat cu moartea unui cetățean român, declanșând o amplă anchetă a autorităților italiene privind respectarea normelor de securitate la locul de muncă. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de joi, 5 februarie, într-o unitate industrială situată în zona localității Cambiago, din provincia Milano, o regiune cunoscută pentru densitatea mare de activități industriale și logistice.

Victima este Craiu Dinu Florian, un inginer român în vârstă de 57 de ani, care lucra în cadrul companiei Pris-Mag, firmă specializată în echiparea vehiculelor industriale și în realizarea de accesorii pentru mijloace de transport de mare tonaj. Bărbatul se afla în timpul programului de lucru atunci când a fost implicat în accidentul care avea să-i fie fatal.

Din primele informații, incidentul s-a produs în jurul orei 8:00 dimineața, în interiorul halei de producție. În circumstanțe care nu au fost încă pe deplin lămurite, o placă metalică de mari dimensiuni s-a desprins sau a fost manevrată necorespunzător și l-a lovit pe muncitor, provocându-i răni extrem de grave. Impactul a fost atât de violent încât bărbatul a rămas prins sub greutatea plăcii, fiind necesară o intervenție complexă pentru a fi scos de sub aceasta.

La fața locului au fost mobilizate rapid echipaje de urgență, intervenția fiind clasificată drept una de maximă gravitate. O ambulanță și două autospeciale medicale au ajuns în incinta firmei înainte de ora 8:00, iar pompierii din Milano au fost solicitați pentru operațiunile de descarcerare. Salvatorii au folosit echipamente speciale pentru a ridica structura metalică și a-l elibera pe bărbat, operațiunea desfășurându-se contracronometru.

După extragere, echipajele medicale au inițiat manevrele de resuscitare, care au avut inițial succes. Victima a fost intubată la fața locului, se afla în stare de inconștiență și a fost transportată de urgență la spital, sub cod roșu. În ciuda eforturilor susținute ale personalului medical, starea sa a rămas critică, iar la câteva ore după internare a survenit decesul, confirmat în cursul după-amiezii.

