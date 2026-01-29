Alexander Adarich, un bancher cu cetățenie română, a fost găsit mort în Italia. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime

Trupul unui bărbat în vârstă de 54 de ani a fost găsit în centrul orașului Milano. Polițiștii au deschis un dosar și fac cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat cu acesta și ce a dus la deces.

Alexander Adarich a fost descoperit mort pe 23 ianuarie 2026 în centrul istoric al orașului Milano. Autoritățile iau în calcul ipoteza unei crime, după ce bărbatul ar fi căzut sau ar fi fost aruncat de la geamul unui apartament.

Portarul clădirii a declarat că a auzit un zgomot puternic și, uitându-se în curte, a observat corpul bărbatului. Totodată, ar fi văzut o persoană apropiindu-se de geam, întrebând ce s-a întâmplat, apoi plecând imediat de la fața locului. În urma verificării imaginilor de supraveghere, anchetatorii au constatat că doi bărbați au părăsit rapid imobilul la scurt timp după ce Alexander Adarich ar fi căzut. Nu este încă clar dacă aceștia au vreo legătură cu moartea acestuia.

Autopsia nu a fost finalizată

Autopsia nu a fost finalizată, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă bărbatul era deja decedat atunci când a căzut sau dacă decesul a survenit în urma căderii.

Se pare că apartamentul nu era închiriat pe numele victimei, iar Alexander Adarich ar fi fost chemat acolo de o persoană necunoscută. Există indicii că mai multe persoane se aflau în interior în momentul incidentului, iar ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile și posibilele responsabilități.

În cameră s-au descoprit documente cu identități diferite, dar care conțineau fotografia și datele personale ale aceleiași persoane. Au fost ridicate de anchetatorii Brigăzii Mobile, coordonați de Alfonso Iadevaia și Francesco Giustolisi.

