BANC | Mark Twain și doamna frumoasă

Dacă simți că ai nevoie de o porție zdravănă de bună dispoziție, ai ajuns unde trebuie. Urmează câteva bancuri savuroase care te vor face să râzi, să te destinzi.

Conducând o doamnă la masă, Mark Twain i-a spus:

– Ce frumoasă sunteți!

Mai puţin amabilă, doamna i-a răspuns:

– Îmi pare rău că nu pot să vă întorc acest compliment!

– O, a râs Twain. Procedați ca mine, doamnă. Mințiți!

Ceauşescu se hotărăşte să mărească salariile. La cei cu facultate, le măreşte cu 15%, la cei cu liceul le dă 10% iar la cei care au doar şcoala generală le dă 5%.

– Cum îţi dai seama ce studii are fiecare? întreabă Leana.

– Dacă întreb “Eşti român?” atunci cel cu facultate răspunde “Yes”, cel cu liceul răspunde “Da”, iar cel cu 4 clase răspunde “Îhî.” Ai înţeles?

– Îhî.

Un scoțian întreabă un taximetrist…

– Cât costă taxiul până la gară?

– O liră, domnule!

– Și bagajele?

– Bineînțeles, gratis!

– Bine, atunci duceți-mi bagajele, că eu vin pe jos!

O tânără, sătulă de experiențele dezastruoase trăite cu bărbații de la oraș, vlăguiți de muncă și stres, se hotărăște să facă o mică excursie ”tematică” într-o zonă montană unde auzise că sunt ceva ciobani viguroși.

Ajunsă în zonă, zărește din mașină, la ceva distanță, doi ciobani sprijiniți în bâte.

Unul, înalt și solid celălalt, scund și destul de pirpiriu.

În apropierea lor, simulează o derapare și bagă mașina în șanț.

„Disperată” ea cere ajutorul celor doi, pentru a scoate mașina din șanț.

Ciobanii o ajută, iar ea îi întreabă, scoțându-și chiloțeii:

– Cum să vă plătesc, cu bani, sau în natură?

Cel mai solid, se uită la chiloți și-i zice:

– Apăi, doamnă mie mi-s mici, lui îi sunt mari, așa că mai bine, dă-ne bani!

CITEȘTE ȘI: BANC | Peștișorul de aur al lui Bulă

BANC | Am întâlnit o femeie la ieșirea din mall, care plângea că pierduse 1.000 ron