Una dintre victimele lui Cristian Andrei, marcată de experiența trăită în cabinet: ”M-am dus să plâng pe o bancă”

De: Simona Vlad 29/01/2026 | 20:19
O nouă persoană care susține că a fost afectată în adolescență de interacțiunea cu doctorul Cristian Andrei a făcut declarații publice, dorind să își păstreze identitatea confidențială. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Dan Capatos Show, iar CANCAN.ro are toate detaliile!

Femeia a declarat că experiența trăită în trecut i-a influențat viața de adult. Spune că își duce fiica doar la psihologi femei, atent alese și recomandate, dintr-o teamă legată de posibilitatea unor abuzuri. Ea a mai spus că inclusiv alegerea partenerului de viață a fost marcată de această frică. De aceea, ea a ales un bărbat mai matur, pe care îl consideră potrivit pentru copilul ei.

Ea povestește că, atunci când i-a spus mamei că nu mai dorește să meargă la ședințe, a fost bătută.

Femeia declară că este în continuare marcată de acea perioadă și că reacționează emoțional atunci când vede imaginea medicului. Ba mai mult, ea îl acuză direct pentru suferința trăită. În același timp, îi încurajează pe cei care consideră că au trecut prin situații similare să meargă la poliție.

Ea mai spune că ani la rând s-a întrebat dacă nu cumva a înțeles greșit lucrurile. Însă după apariția unor articole în presă a decis să contacteze redacția și să își spună povestea.

Femeie care și-a păstrat anonimatul a declarat:

Eu pe fiica mea o duc la psiholog, dar am ales numai femei recomandate. Căsătoria mea, tatăl biologic al fetei mele e mai mare decât mine. Știi de ce? Toată viața mi-a fost frică să nu fie abuzată fata mea. Am vrut un om matur, eu știu că fata mea, dacă rămâne cu soțul meu, e bine. Poate lucrurile astea nu mi se trag de la el, dar vin de undeva. (…) Eu atunci nu mai puteam să învăț. Mama m-a bătut atunci pentru că i-am zis că nu mai vreau să merg la el. Atunci voiam să plâng, să uit ce s-a întâmplat. Mama era impulsivă, îi ziceam să mă lase, am început să mă cert cu ea. Am ajuns acasă, am ieșit pe stradă și m-am dus să plâng pe o bancă. Inclusiv acum sunt marcată, îți jur, când i-am văzut poza… Îndemn pe toată lumea să meargă la poliție și să-i facă reclamație. Eu una îl acuz că mi-a făcut rău și îmi asum. Poate vede un copil și îl trimiteți la el, care pare foarte încrezător și elevat, eu l-am analizat. Atâția ani, m-am tot gândit, oare mi s-a părut mie atunci? Am sunat la redacție când am văzut articolul și am spus că acest om m-a distrus.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Victimele lui Cristian Andrei, noi dezvăluiri uluitoare. Ororile prin care au trecut: "A fost șocul vieții mele!"

Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: "Avem foarte multe de discutat"

