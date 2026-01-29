Martorul-cheie în crima din Cenei, dezvăluiri uluitoare. Mama călăului lui Mario Berinde ar fi știut de crimă

Cazul Mario Berinde continuă să șocheze pe toată lumea! Martorul cheie al crimei care a zguduit România a făcut declarații uimitoare. Bărbatul a asistat la momentele în care urmele au fost șterse chiar de mama adolescentului. Toate detaliile în articol.

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum pe data de 24 ianuarie 2026, în localitatea Cenei din județul Timiș. Din acel moment, cazul uciderii lui capătă noi informații pe zi ce trece, iar lumea e șocată de ce află.

Detalii halucinante în cazul Mario Berinde

Un vecin a făcut dezvăluiri halucinante despre ce a văzut atunci când trupul lui Mario Berinde era căutat de oamenii legii. Bărbatul este sigur de faptul că mama principalului suspect a fost complice la întreaga crimă.

Vecinul a observat faptul că femeia a tăiat o găină pentru a acoperi urmele de sânge rămase în urma crimei și mai apoi a curățat petele de pe trotuar. Bărbatul este sigur de faptul că mama copilului de 13 ani a știut tot încă de la început

Mai mult, fără vreun resentiment, adolescentul s-a comportat de parcă nimic nu s-a întâmplat și s-a dus la școală în ziua în care Mario era căutat.

”Miercuri dimineață la 05:15 a venit poliția, era plin. Din spate am văzut-o, am crezut că au furat ceva. Atunci am aflat că copilul era mort, la 06:00 și puțin. Marți dimineață, el liniștit, parcă era regele, a plecat la școală. Miercuri dimineață când a venit acasă, când a văzut sângele cum curge, vă dați seama, a șters, a curățat tot. Au tăiat o găină, a împrăștiat sângele pe trotuar și în spate și au aruncat găina unde a fost Mario îngropat. Și de droguri a știut, și de crimă a știut (n.r. mama suspectului). Ea a lucrat noaptea și el în noaptea aceea a făcut”, a declarat vecinul suspectului de 13 ani pentru un post TV.

