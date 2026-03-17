Cum arată apartamentul de lux în care locuiește Carmen Grebenișan! Influencerița a schimbat macazul: „M-am lăsat de stilul industrial”

Carmen Grebenișan trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. În urmă cu cinci luni a devenit mămică pentru prima dată, iar băiețelul ei a întregit perfect tabloul de familie. Influencerița și partenerul ei s-au mutat în casă nouă chiar înainte ca micuțul să vină pe lume. Cum arată apartamentul de lux în care locuiesc cei trei?

Anul trecut a fost unul desul de aglomerat pentru Carmen Grebenișan și Cristi, partenerul ei. Cei doi au aflat că urmează să devină părinți, așa că s-a cerut și o reorganizare a spațiului. Aceștia s-au mutat împreună și au pregătit noul apartament pentru venirea pe lumea a celui mic.

Cum arată apartamentul de lux în care locuiește Carmen Grebenișan

În vara anului trecut, înainte să îl aducă pe lume pe fiul său, Carmen Grebenișan era ocupată cu amenajarea noii locuințe. Este vorba despre un apartament de lux, pe care influencerița l-a amenajat după bunul plac.

Carmen Grebenișan și-a dorit accente cât mai naturale în locuința sa, așa că a optat pentru culori deschise, precum alb, bej sau crem. Și-a dorit un spațiu deschis, luminos, iar rezultatul a fost pe gustul ei. Apartamentul este unul spațios, open space, iar locul de cinste îl are dressing-ul vast al influenceriței.

„Aici ne mutăm din 1 iunie. Este un loc luminos, cu un open-space. Mă ajută mult și la content, sunt crem, bej și lemn. Mi-am dorit mult să am ceva organic. Voi avea un dressing și o masă de makeup. Aici va fi un dulap, pentru copil sau viitoarea bonă, vom vedea. Baia va avea o cadă. Cristi va avea și un buncăr. Lângă pat vom pune niște noptiere și o măsuță de schimb pentru bebe. Este loc pentru toată lumea. Este alb, crem. Am multe spații de depozitare. Este vis, îmi place de mor”, povestea cu entuziasm Carmen Grebenișan, înainte de mutare.

„M-am lăsat de stilul industrial”

Dacă în trecut era adepta stilului industrial, pentru noua locuință Carmen Grebenișan a mers într-o altă direcție, una care să ofere un spațiul mai cald, mai deschis și mai prietenos. Așa că decorațiunile opulente au fost înlocuite de un design minimalist și aerisit.

„Am avut parte mereu de o viață destul de dinamica, colorată, așa că am simțit în ultima vreme că spațiul unde vreau să mă relaxez, căsuța, să aibă un vibe cât mai neutru, clasic, fără detalii stridente sau opulente. M-am lăsat de stilul industrial, l-am testat în trecut, pentru o perioadă de timp, dar nu urma să îi rămân fidelă prea mult. E mult prea agresiv pentru mine. Am ales să aduc în casă câteva detalii care mă fac să mă simt mai aproape de natură și care îmi dau mereu un sentiment de calm și echilibru. În primul rând, lumina caldă: îmi place mult să folosesc lampadare cu abajururi din materiale naturale, pentru ca dau un vibe cozy și plăcut. Apoi, lemnul și texturile moi sunt mereu prezente în jurul meu, am ales piese din stejar și tapițerii în nuanțe deschise, care fac spațiul mai cald și mai primitor. În completare, am adăugat accente neutre, cum ar fi noptiere simple, vaze crem, bej, maro, din ceramica, flori de bumbac, pentru că simplitatea lor mi se pare că armonizează perfect atmosfera. Din punctul meu de vedere, o casa, un cămin trebuie să fie, în primul rând primitor, cozy”, a mai spus Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”

Motivul REAL pentru care Carmen Grebenișan nu se căsătorește cu iubitul ei

