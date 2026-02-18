Acasă » Știri » Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”

Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”

De: Anca Chihaie 18/02/2026 | 11:55
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan / Foto: Instagram
Carmen Grebenișan, creatoare de conținut cunoscută în mediul online, se confruntă cu o perioadă dificilă, după ce a anunțat pierderea bunicului său. Evenimentul trist a avut loc la mai puțin de un an de la decesul bunicii, cu care influencerița avea o legătură foarte apropiată.

Relația dintre Carmen și bunicii săi a fost una extrem de apropiată. Pierderea lor a reprezentat pentru influenceriță un șoc emoțional semnificativ, iar gestul de a împărtăși fotografiile cu urmăritorii săi reflectă dorința de a păstra vie amintirea acestora și de a împărtăși publicul apropiat o parte din viața sa personală. Iată ce a transmis aceasta!

Carmen Grebenișan este în doliu!

Recent, Carmen a postat pe platformele de socializare mai multe fotografii însoțite de imagini cu bunicii săi, marcând astfel momentul de doliu și amintindu-și de legătura specială pe care o avea cu aceștia. În fotografiile postate, bunicul ei apărea deseori în scaunul cu rotile, ceea ce sugerează că trecuse printr-o perioadă de sănătate nu foarte bună. De asemenea, au fost partajate și imagini care amintesc de parcursul profesional al acestuia, care a lucrat la Întreprinderea „23 August” din București, una dintre cele mai mari unități industriale din perioada comunistă, specializată în producția de utilaje și echipamente grele.

„Moșule, te-ai dus lângă buni”, este mesajul lăsat de Carmen pe Instagram.

În primăvara anului trecut, când influencerița era însărcinată, bunica ei a intrat în comă, ceea ce a generat o perioadă de mare stres și tensiune pentru tânăra mămică. Situația dificilă a necesitat un efort considerabil pentru a gestiona emoțiile puternice și a menține sănătatea în timpul sarcinii. În acea perioadă, Carmen s-a concentrat asupra propriei sănătăți mentale și asupra bunăstării bebelușului

Pierderea bunicului vine după un interval scurt de timp de la dispariția bunicii, ceea ce face ca perioada de doliu să fie cu atât mai intensă pentru Carmen. Experiențele trecute, inclusiv perioada în care a avut grijă de sănătatea sa mentală și emoțională în timpul sarcinii, arată că influencerița a învățat să gestioneze situațiile dificile cu maturitate, chiar dacă durerea rămâne una profundă.

