Primele imagini cu băiețelul lui Carmen Grebenișan. Numele BIZAR pe care l-a ales influencerița pentru bebelușul ei

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos în urmă cu două zile. Ei formează un cuplu de un an și acum își pot strânge minunea în brațe, pe care au așteptat-o cu multă nerăbdare. Influencerița a publicat și primele imagini în noua formulă a familiei.

Carmen Grebenişan și Cristian trăies o frumoasă poveste de dragoste de peste un an și acum au devenit părinți pentru prima dat. Influencerița a născut la Constanța, pe 5 octombrie, la o clinică renumită, după ce a petrecut mai multe zile pe litoral, așteptând cu emoție momentul venirii pe lume a băiețelului. Alături de ea s-au aflat iubitul său, Cristian, și prietena cea mai bună, Alina Ceușan, care i-au oferit sprijin.

Carmen a publicat deja primele imagini cu micuțul, pe care l-a numit Kadri, iar în acestea se poate observa că se află într-o formă foarte bună după naștere. Băiețelul este îmbrăcat într-o ținută crem, având o căciuliță pe cap și este răsfățat de către păronții săi.

În scurt timp, influencerița urmează să fie externată și să se întoarcă acasă, în București, unde va începe viața de familie în noua formulă. În acest timp, Cristian îi va fi alături, mai ales că bărbatul a renunțat la traiul său din Miami pentru a locui în România alături de cea pe care o iubește.

Ce nume a ales Carmen Grebenișan pentru fiul ei

Numele ales de Carmen Grebenişan și de Cristian pentru băiețelul lor este unul bizar și anume Kadri. Se pare că influencerița și partenerul ei de viață și-au dorit va micuțul să aibă un prenume care începe cu litera C, la fel ca și prenumele lor. Numele ales are rădăcini în limbile turcă și arabă și este asociat cu semnificații pozitive, precum prețios, valoros și demn de respect.

Kadri este un nume care inspiră noblețe și onoare, iar în cultura turcă și arabă este considerat un nume care conferă copilului demnitate și calități remarcabile. Se spune că persoanele numite astfel pot fi serioase, corecte și înțelepte, având parte de mult respect în timpul vieții.

