O vedetă Pro TV va dispărea de pe micul ecran! Se pregătește să schimbe scutece și să facă nopți albe: ”Mi se pare minunat!”

Marina Nițoiu, prezentatoarea Focus Sport de la Prima TV, și soțul ei, Daniel Nițoiu, reporter la Pro TV, se pregătesc să dispară pentru o perioadă de pe micul ecran! Cu primul lor copil pe drum, cei doi urmează să trăiască cea mai frumoasă și provocatoare perioadă din viața lor, iar Daniel va fi alături de Marina zi și noapte timp de o lună.

Marina Nițoiu, vedeta Focus Sport de la Prim TV, trece prin cele mai intense luni ale vieții sale! Viitoarea mămică se pregătește să își întâmpine primul copil și dezvăluie pentru CANCAN.RO cum se descurcă cu sarcina și poftele. Între plimbări și sesiuni de pilates sau înot, Marina se bucură de fiecare moment, în timp ce soțul ei, Daniel, își exersează deja abilitățile de viitor tătic.

CANCAN.RO: Cum sunt aceste luni de sarcina?

Marina Nițoiu: Pot spune că am avut o sarcină destul de ușoară și asta m-a ajutat să fiu activă, atât cât mi-a permis corpul. E drept, sezonul acesta nu am mai ajuns în vârf de munte, nici în drumețiile solicitante de altădată, și am lăsat escalada și echitația pe „pauză”. În schimb, le-am înlocuit cu sporturi mai potrivite pentru perioada asta: înotul și pilatesul. Și, recunosc, am mai descoperit și un „sport” practicat cu mare succes de mulți: privitul la TV. :))

Ultimele luni au venit cu mici restricții, mai ales alimentare. În urma testului de sarcină pentru glicemie am fost nevoită să-mi schimb complet dieta și să mă orientez doar spre alimente cu indice glicemic scăzut. A fost o provocare, mai ales până am înțeles exact ce am voie și ce nu, dar cu indicațiile medicilor și documentarea mea, că am citit tot felul de cărți despre glicemie, am reușit să găsesc echilibrul.

Poftele de kiwi, mango sau alte fructe cu indice glicemic mai ridicat au rămas pe lista de așteptare, iar de zahăr nici nu mai vorbim. Am devenit fan mere verzi și deja visez la o prăjitură cu frișcă și multă ciocolată după ce trece perioada asta.

Acum, pe ultima sută de metri, mă bucur de fiecare moment și fac cumpărături pentru bebe. Mai mult online, recunosc — e mai relaxant așa. 🙂

Și uite un detaliu simpatic: bebe este așteptat fix în ziua în care joacă România cu Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. M-a amuzat coincidența, mai ales că mama lui prezintă știri sportive. Cine știe, poate îi place și lui fotbalul… sau poate o să aleagă alt sport. Rămâne de văzut!

”Am visat de câteva ori că mănânc toată vitrina unei cofetării”

CANCAN.RO: Cate kilograme ai luat in plus?

Marina Nițoiu: Cine le mai numără? :)) Cei apropiați îmi spun că nu m-am schimbat, că arăt la fel, doar că am „bonusul” unei burtici imense. În realitate, am luat cam 14 kilograme. Dar cred că vin la pachet cu bucuria și emoțiile perioadei și, sincer, nici nu le simt așa dramatic, pentru că știu pentru cine sunt.

CANCAN.RO: Ai pofte de neexplicat?

Marina Nițoiu: Da, am avut o perioadă în care pofteam exact la ce nu aveam voie să mănânc. Cred că e regula nescrisă: când ți se interzice ceva, fix aia îți face cu ochiul. :))

Primele zile de regim mai strict au fost provocatoare și, recunosc, am visat de câteva ori că mănânc toată vitrina unei cofetării. Noroc că m-am trezit la timp. :))

Dar cu multă voință am reușit să trec peste și să respect regulile. Acum abia aștept să mă răsfăț din nou cu o prăjitură cu frișcă, Boema e preferata mea, o merdenea caldă sau un mango bine copt. Sigur, cu măsură, pentru că imediat după naștere vreau să reiau mișcarea. Așa că răsfățurile vor veni, dar cu măsură. 🙂

CANCAN.RO: Cum se descurca sotul in aceasta perioada?

Marina Nițoiu: Cred că rolul principal al soțului în perioada asta a fost… să care multe colete. :)) În rest, abia așteaptă să-l cunoască pe micuțul nostru. Ne tot întrebăm uneori: „Oare cum o să arate?, Cu cine o să semene? Cum o să fie?” — și asta ne face să trăim perioada asta cu și mai multă nerăbdare. Un lucru de care sunt foarte recunoscătoare este că va putea să stea o lună întreagă acasă, zi de zi, cu noi. Mi se pare minunat că vom parcurge împreună aceste prime etape și că le vom descoperi în doi, ca o adevărată echipă. Eu zic că se descurcă excelent până acum… dar adevăratul test vine curând, la schimbatul scutecelor. :))

Citește și: Cum arată burtica de gravidă a lui Carmen Grebenișan. Nici nu zici că așteaptă un copil

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp