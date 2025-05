Cum arată burtica de gravidă a lui Carmen Grebenișan. Nici nu zici că așteaptă un copil

Carmen Grebenișan trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Tânăra a anunțat recent că urmează să devină mămică pentru prima oară, iar vestea a adus multă bucurie printre fanii săi. Acum, după marele anunț, influencerița, a făcut publice și primele imagini cu burtica de gravidă. Este însărcinată în patru luni.

După mariajul eșuat cu Alex Militaru, Carmen Grebenișan pare că și-a găsit fericirea în brațele noului său iubit. Cei doi se cunosc de mulți ani, din facultate, însă abia recent s-au reconectat și au început o frumoasă poveste de iubire, care o să fie trăită, în curând, în trei.

(CITEȘTE ȘI: E ÎNSĂRCINATĂ! VEDETA DIN ROMÂNIA VA NAȘTE PRIMUL COPIL CU IUBITUL EI, LA PESTE 1 AN DE LA DIVORȚ)

Așa cum spuneam, recent, Carmen Grebenișan și-a luat fanii prin surprindere. În urmă cu ceva timp, influencerița spune că este gata să facă următorul pas și că își dorește să fie mămică. Ei bine, dorința i s-a îndeplinit mai repede de cât se aștepta oricine, iar în curând aceasta va aduce pe lume primul copil.

După ce a făcut anunțul sarcinii, Carmen Grebenișan a publicat și primele imagini cu burtica de gravidă. Blondina este însărcinată în 16 săptămâni și urmează să nască în toamna acestuia an. Pentru moment, burtica de gravidă abia a început să prindă contur, iar influencerița se bucură din plin de fiecare moment din sarcină.

În urmă cu un an, Carmen Grebenișan anunța că se află într-o nouă relație, pe care însă și-a dorit să nu o mai expună așa cum a făcut în trecut. Deși a fost destul de rezervată în declarații, blondina și-a asigurat fanii că a întâlnit omul potrivit pentru ea, care o face să se simtă împăcate și echilibrată.

Cei doi se cunosc încă din timpul facultății, însă nu au interacționat prea multă până de curând. Iubitul ei locuia în America, însă de când au început relația acesta s-a mutat în București, iar acum cei doi își construiesc o familie frumoasă împreună.

„Relația nu are o problemă, din contră, mi se pare că se dezvoltă atât de frumos. Mă bucur că, în sfârșit, am găsit o persoană care să mă facă să mă simt împăcată. Nu este perfectă, bărbatul perfect nu există, dar este o persoană care are aceleași valori ca și mine, avem aceeași energie și aceleași principii, este foarte important”, declara Carmen Grebenișan, în urmă cu ceva timp.