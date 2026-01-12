Acasă » Știri » Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit

De: Paul Hangerli 12/01/2026 | 08:10
Filipine, sursa-pexels.com

Când spui Filipine, probabil te gândești la plaje exotice, ape turcoaz și vacanțe tropicale. Puțini știu însă adevărata amploare geografică a acestei țări din Asia de Sud-Est. Dincolo de destinațiile turistice celebre, Filipine ascunde o realitate spectaculoasă: este unul dintre cele mai mari arhipelaguri din lume.

Numărul insulelor nu este doar o curiozitate statistică, ci o cheie esențială pentru a înțelege cultura, diversitatea și istoria acestei țări. Răspunsul te va surprinde și, cel mai probabil, îți va schimba perspectiva asupra regiunii.

Un arhipelag impresionant

Filipine este un stat format dintr-un arhipelag, adică un grup vast de insule răspândite pe o suprafață întinsă de apă. Oficial, Filipine este alcătuită din 7.641 de insule. Această cifră este rezultatul unor măsurători moderne și nu include miile de bancuri de nisip sau formațiuni de pământ care apar temporar în timpul refluxului.

Mult timp, numărul oficial a fost de 7.107 insule, însă tehnologia modernă de cartografiere și noile studii geografice au dus la actualizarea acestuia. Descoperirea și includerea unor insule mai mici, anterior necartografiate corect, au contribuit la creșterea numărului total. Astfel, Filipine a devenit un exemplu clar al modului în care știința schimbă felul în care privim lumea.

Cum sunt împărțite insulele

Cele 7.641 de insule sunt grupate în trei mari regiuni geografice: Luzon, Visayas și Mindanao. Luzon este cea mai mare și cea mai populată, găzduind capitala țării, Manila, și centrul economic principal. Visayas este inima turismului, cunoscută pentru plaje, recife de corali și insule precum Boracay sau Bohol. Mindanao, situată în sud, este bogată în resurse naturale și diversitate culturală.

Deși numărul insulelor este uriaș, doar aproximativ o treime dintre ele sunt locuite permanent. Multe sunt prea mici, izolate sau lipsite de surse de apă dulce, rămânând complet sălbatice. Acest lucru face din Filipine una dintre țările cu cea mai mare biodiversitate din lume.

De ce contează acest număr

Faptul că Filipine are mii de insule influențează direct viața de zi cu zi, economia și cultura. Transportul între insule se face frecvent pe cale maritimă sau aeriană, iar comunitățile locale au dezvoltat identități distincte. Limbile, tradițiile și chiar gastronomia pot varia semnificativ de la o insulă la alta.

În același timp, această structură geografică aduce provocări majore, mai ales în fața dezastrelor naturale precum taifunurile sau cutremurele. Totuși, tocmai această fragmentare face din Filipine un loc unic, unde fiecare insulă poate spune propria poveste.

