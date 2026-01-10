Premiera „End of an Era”, în aceeași sală cu Taylor Swift, logodnica lui Travis Kelce. Momentul la care fanii nici nu îndrăzneau să viseze!

La o proiecție restrânsă din New York, Taylor Swift a vorbit cu emoție despre „magia, misterul și destinul” din culisele turneului Eras Tour, cel mai mare eveniment al carierei ei. Episoadele, împreună cu concertul-film The Final Show, au ajuns pe Disney+ cu o zi înainte ca artista să împlinească 36 de ani.

„Simt că Eras Tour a fost o viață întreagă, trăită în timpul vieții mele”, a mărturisit artista la vizionarea exclusivă a primelor două episoade din The End of an Era, documentarul în șase părți care arată culisele turneului-fenomen.

Premiera „End of an Era”, în aceeași sală cu Taylor Swift

Turneul, care s-a întins pe un an și jumătate, a lăsat urme nu doar în industria muzicală, ci și în viața cântăreței. În această perioadă, Taylor Swift a lansat două re-înregistrări (Red și 1989), un album uriaș (The Tortured Poets Department), a început relația cu Travis Kelce (acum logodnicul ei), a fost la două Super Bowl-uri și a scris încă un album (The Life of a Showgirl). Practic, a trăit cât alții în zece ani.

La proiecția din New York, unde sala era plină cu dansatorii, muzicienii, echipa tehnică, familia ei și câțiva invitați speciali, Taylor a ținut un discurs cald, adresându-le mulțumiri celor care au contribuit la turneu și la realizarea documentarului.

„Acum un an, fix ieri, am cântat la ultimul show. Mi se pare incredibil”, a spus ea, explicând că a vrut ca Eras Tour să fie un spațiu în care publicul să poată simți orice: bucurie, tristețe, furie, nostalgie, vindecare sau pur și simplu energie adolescentină.

De la Marjorie sau The Smallest Man Who Ever Lived până la 22 sau I Can Do It With a Broken Heart, fiecare emoție a avut locul ei.

Imagini de la repetiții și din backstage

Taylor a lăudat echipa pentru felul în care fiecare și-a pus povestea personală în acest spectacol uriaș și le-a mulțumit regizorilor care au reușit să surprindă „esența” acestei perioade.

„E multă magie și mister în modul în care a ieșit totul. Am putea explica, dar asta o fac mai bine regizorii în documentar”, a spus ea.

Printre surprizele din mini-serie se numără imagini de la repetiții, momente neașteptat de emoționante din backstage, apariții ale unor prieteni celebri, cadre amuzante cu pisici și tot soiul de scene filmate cu telefonul. Totul este gândit astfel încât să redea exact ce simțeai în arenă la un show Eras Tour. În timpul proiecției, oamenii din sală au cântat spontan la anumite părți, au făcut inimioare cu mâinile și au reacționat exact ca în timpul unui concert adevărat, după cum relatează Vanity Fair.

Documentarul vine la scurt timp după ce Taylor Swift a vorbit public despre noul ei album, The Life of a Showgirl, inspirat chiar din tumultul interior trăit în perioada turneului. Iar reacțiile de după proiecție spun totul: membrii echipei glumeau că i-a apucat din nou dorul de scenă. „Mi-a făcut poftă s-o mai facem o dată”, a intervenit un membru al staff-ului.

Probabil că Swifties – armatele de fani din toată lumea – simt la fel.

