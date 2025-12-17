Acasă » Știri » Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere!

De: Diana Cernea 17/12/2025 | 13:27
Pat McGrath, make-up artistul care a însoțit-o pe Taylor Swift în turneu și i-a creat look-urile devenite virale, face senzație cu un Lip Kit în ediție limitată ce promite buze roșii perfecte ca ale cântăreței.

Există rujuri care dau naștere unor trenduri trecătoare și există acele nuanțe care intră direct în istorie. Printre ele se numără și rujul roșu al lui Taylor Swift, devenit deja legendar. Recunoscut instant, intens, elegant și cu un subton rece, acesta a devenit emblematic în timpul turneului Eras, instalându-se definitiv în imaginarul colectiv al culturii pop. Iar acum, pentru prima dată, acest roșu poate fi reprodus cu o precizie uimitoare, datorită lui Pat McGrath, considerată de mulți cel mai influent make-up artist din lume.

Lip kit-ul care promite „buze ca ale lui Taylor Swift”

Originară din Marea Britanie, Pat McGrath este responsabilă pentru machiajul lui Taylor Swift de-a lungul întregului turneu global, de la buze până la întreaga construcție vizuală a perfomance-urilor. Din această colaborare, dar și din legătura creată între ele, s-a născut Taylor-Made Lip Kit, o ediție limitată care a stârnit instant curiozitatea fanilor (și mai ales a fanelor).

Taylor Swift. sursă – Hepta.

Potrivit Vanity Fair, kitul conține două produse esențiale: rujul LiquiLUST Legendary Wear în nuanța Elson 4 și creionul de contur Legendary Longwear, ambele într-un roșu intens, saturat și ultra-elegant. Formula mată, rezistentă la transfer, este concepută să rămână impecabilă ore întregi, un detaliu esențial pentru show-urile maraton ale artistei. Colaborarea dintre cele două a început în 2022, în culisele videoclipului „Bejeweled”, moment în care buzele rubinii ale lui Swift au cucerit internetul și au ajuns pe radarul fanilor Swifties. Stilul lor comun, rafinat și dramatic, a generat un interes major atât pentru look-urile de scenă, cât și pentru produsele folosite.

Ruj roșu Pat Mcgrath. sursă – Hepta

Astăzi, visul fanelor cântăreței devine realitate: cu 50 de euro, kitul oferă posibilitatea de a reproduce perfect nuanța purtată de Taylor Swift. Totuși, ca orice obiect dorit, ediția este limitată și menită să dispară rapid de pe piață. Cu alte cuvinte, buzele lui Taylor Swift sunt, în sfârșit, accesibile, dar numai pentru cine se mișcă repede.

