Rapid așteaptă derby-ul cu FCSB din postura de lider al ligii 1, iar noi vă aducem ultimele detalii despre partida de duminică seară, în direct la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00, pe YouTube – ProSport

Alexandru Albu a adus victoria Rapidului în derby-ul cu FCSB din aprilie 2023 și se mândrește cu alte 5 partide în care a învins marea rivală în tricoul alb-vișiniu. Astăzi discutăm despre ceea ce se întâmplă de câteva săptămâni la fosta echipă a lui Albu vrem să aflam ce părere aveți și voi despre ultimele rezultate ale trupei lui Costel Gâlcă. Vorbim despre revenirea lui Borza, care o să fie titular în derby-ul de duminică seară și despre celelalte schimbări pe care le va face Gâlcă în primul 11, după 0-2 cu Otelul.

Comparăm și arbitrajele de care au avut parte Rapid și FCSB în acest sezon de liga 1, împreună cu voi, prietenii emisiunii.

Vă așteptăm alături de noi de la ora 18, LIVE, pe YouTube – ProSport!